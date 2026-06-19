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Trump-Meloni, Mirella Serri è troppo anche per La7 e Parenzo: "Perché dovremmo dubitare del presidente Usa?"

venerdì 19 giugno 2026
Trump-Meloni, Mirella Serri è troppo anche per La7 e Parenzo: "Perché dovremmo dubitare del presidente Usa?"

2' di lettura

Che strano, quando Donald Trump attacca Giorgia Meloni lanciando insinuazioni sulla premier, gli intellettuali pendono dalle labbra del presidente degli Stati Uniti. In tutti gli altri casi, il capo della Casa Bianca viene considerato un ciarlatano, un lestofante, addirittura un criminale. Ma oggi no. Non oggi, dopo le parole pesantissime sulla leader di Fratelli d'Italia dopo il G7di Evian.

"Due persone forti, dice Giorgia Meloni, io e Trump. Abbiamo il nostro carattere, ci confrontiamo e tiriamo le conclusioni del nostro interesse nazionale. Ma Trump dice un'altra cosa, e perché dobbiamo dubitare questa volta di Trump? Trump dice che Meloni l'ha supplicato di fare una foto insieme, e lasciamo stare che gli faceva pena", riflette Mirella Serri, scrittrice e storica (di sinistra) ospite di David Parenzo a L'aria che tiram, su La7. Era stata la stessa trasmissione pochi minuti prima a sganciare la bomba, con le dichiarazioni rilasciate in esclusiva da Trump.

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"Quello che mi interessa non è Trump, ma la nostra premier - sottolinea la Serri -. Bravissima in queste cose a dire 'eccoci qua, siamo seduti sul divanetto', 'io sono sempre stata il ponte'. Vi ricordate il ponte? Io me lo ricordo benissimo, il ponte. Non solo l'amica, la stessa parte politica, ma pure l'essenza e l'emblema del rapporto diplomatico tra Trump e l'Europa".

"Quando Trump si lascia andare, svela la reale sostanza di quel divanetto. Lei voleva un incontro bilaterale che non c'è stata e poi c'è stata la chiacchierata", prosegue. "Però è Trump - la interrompe Parenzo -, se andiamo a vedere cosa diceva di Macron... La cosa non è tanto diversa, eh". "Ma perché doveva mentire quando Trump ha detto che lei gli ha chiesto la fotografia?  Perché secondo me questo è il rapporto che lei ha con Trump".

"Il problema quindi è Meloni e non Trump che la insulta", ironizza Augusto Minzolini. "No - insiste la Serri -, il problema è Meloni che si rivende delle cose che non sono vere". E se lo dice la Serri, dev'essere senz'altro così.

Mirella Serri contro Giorgia Meloni, guarda qui il video di L'aria che tira su La7

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