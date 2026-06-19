Elly Schlein in tilt dopo gli insulti di Trump a Meloni: cosa ha detto dopo quasi 10 ore

Le parole, farneticanti, che Donald Trump ha rivolto a Giorgia Meloni nella breve intervista mandata in onda su La7 a L'aria che tira hanno inevitabilmente suscitato la reazione della politica italiana, che, in gran parte, si è mostrata solidale nei confronti della Presidente del Consiglio. Il tycoon, riferendosi al premier, ha sostenuto: "Mi ha implorato di fare una foto con lei. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena, mi ha fatto pena - ha ribadito e rimarcato -. Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle".

Dichiarazioni dure e del tutto inaspettate, alle quali la premier ha immediatamente risposto: "Certe cose meritano una risposta immediata: le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate, sono francamente allibita. Non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire - continua Meloni - che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai".

Una risposta a tono da parte della Presidente del Consiglio che, come anticipato, ha ricevuto tantissimi messaggi di solidarietà. Tra questi, spicca quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che l'ha chiamata al telefono. Netto, poi, lo sdegno della maggioranza, che si è mostrata vicino a Meloni attraverso le parole, tra gli altri, di Matteo Salvini, Guido Crosetto e Antonio Tajani, il quale ha anche annullato la visita negli Stati Uniti prevista per il 21 e 22 giugno.