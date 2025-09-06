Leoncavallo, Meloni risponde agli insulti: "Sempre avanti a testa alta"

Insulti a Matteo Piantedosi. I manifestanti del corteo a favore del Leoncavallo, arrivato in Piazza Duomo a Milano, hanno lanciato cori di insulti contro il ministro dell'Interno. Non solo, perché i partecipanti hanno anche lanciato uova e petardi contro le forze dell'ordine. Atteggiamenti subito condannati dal centrodestra. Prima tra tutte è stata Giorgia Meloni a esprimere "piena solidarietà alle Forze dell'ordine, costrette oggi a Milano a subire lanci di uova, petardi e insulti da parte di antagonisti che manifestavano per uno stabile sgomberato perché occupato abusivamente".

E ancora: "Il governo continuerà a sostenere le donne e gli uomini in divisa e ad andare avanti a testa alta, per garantire legalità e sicurezza in ogni angolo d'Italia. Gli inaccettabili insulti al ministro Piantedosi, a cui va la nostra solidarietà, non fermeranno il nostro lavoro per combattere le zone franche per troppi anni tollerate e ripristinare la legge dove è violata".