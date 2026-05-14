Otto e Mezzo, Massimo Giannini insulta Meloni: "Pulcino bagnato". Italo Bocchino lo zittisce

"Meloni mi ha dato l'impressione di essere un pulcino bagnato, ha attraversato la tempesta del referendum che per lei è stata disastrosa, ha subito e pagato un altissimo prezzo al suo trumpismo prolungato per quasi 4 anni nella fase in cui Trump ci sta facendo pagare il prezzo delle sue follie e delle sue guerre, ha subito la sconfitta di Orban e quindi il declino delle destre ultrasovraniste europee e si presenta al Paese e al parlamento con un tono dimesso": Massimo Giannini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha commentato così le parole di Giorgia Meloni al Senato durante il Premier question time.
Poi ha aggiunto: "Mi è sembrata una premier in difesa che rivendica alcuni risultati, ciascuno di essi discutibili, del suo governo, e che non ha più nulla da dire a questo Paese, se non riproporgli la rancida minestra riscaldata del record della Borsa, dell'aumento dell'occupazione, che sappiamo essere drogato, dello spread. Tutte cose che gli italiani non percepiscono sulla propria pelle. Il governo si sta disgregando nei suoi fondamenti, ministeri che perdono pezzi da tutte le parti... Il governo non è più in grado di decidere alcunché, sopravvive a se stesso".
Massimo Giannini attacca dalla Gruber: "Perché Meloni è una sciamana"A Otto e Mezzo questa sera c'è lui: Massimo Giannini. L'editorialista di Repubblica in queste ore è...
A quel punto allora è intervenuto Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d'Italia, che ha sottolineato: "Giannini considera la stabilità, il raddoppio del valore della Borsa italiana, la disoccupazione ai minimi storici, lo spread bassissimo rispetto a come le era stato lasciato, delle piccole cose, dei piccoli risultati che non interessano agli italiani, in realtà non è così. Un milione di famiglie italiane che hanno uno stipendio in più sono molto interessate, così come sono interessati allo spread coloro che hanno un mutuo, coloro che hanno aziende con finanziamenti per lo sviluppo. La stabilità è una cosa che fa del bene, sia di destra che di sinistra". Infine, ha ricordato: "Meloni aveva promesso di dare stabilità all'Italia e l'ha fatto, di dare un ruolo all'Italia in politica estera e l'ha fatto, nonostante tutto quello che è successo in questi quattro anni, aveva promesso di combattere la disoccupazione e il lavoro nero e ci è riuscita, lo dicono i numeri. Aveva promesso di abbassare lo spread. Poi c'è stata anche la crescita del Pil".
"Meloni pulcino bagnato": botta e risposta Giannini-Bocchino a Otto e mezzo, guarda qui il video