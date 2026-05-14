Otto e Mezzo, Massimo Giannini insulta Meloni: "Pulcino bagnato". Italo Bocchino lo zittisce

"Meloni mi ha dato l'impressione di essere un pulcino bagnato, ha attraversato la tempesta del referendum che per lei è stata disastrosa, ha subito e pagato un altissimo prezzo al suo trumpismo prolungato per quasi 4 anni nella fase in cui Trump ci sta facendo pagare il prezzo delle sue follie e delle sue guerre, ha subito la sconfitta di Orban e quindi il declino delle destre ultrasovraniste europee e si presenta al Paese e al parlamento con un tono dimesso": Massimo Giannini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha commentato così le parole di Giorgia Meloni al Senato durante il Premier question time.

Poi ha aggiunto: "Mi è sembrata una premier in difesa che rivendica alcuni risultati, ciascuno di essi discutibili, del suo governo, e che non ha più nulla da dire a questo Paese, se non riproporgli la rancida minestra riscaldata del record della Borsa, dell'aumento dell'occupazione, che sappiamo essere drogato, dello spread. Tutte cose che gli italiani non percepiscono sulla propria pelle. Il governo si sta disgregando nei suoi fondamenti, ministeri che perdono pezzi da tutte le parti... Il governo non è più in grado di decidere alcunché, sopravvive a se stesso".