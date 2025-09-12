Massimo D'Alema sconcertante: "In quanti hanno votato Meloni"

Baffino torna a parlare in pubblico dopo la gita in China dall'amico Xi Jinping e lo fa per attaccare a testa bassa la premier Giorgia Meloni. "Meloni è abile e si muove, attorno a lei c'è il deserto, quindi è anche abbastanza facile emergere, ma non vedo nulla che sia stato fatto a favore del popolo italiano, ha affermato l'ex presidente del Consiglio alla Festa dell'Unità di Bologna. "Il governo Meloni, al di là della Meloni che ha una certa abilità, perché ha mestiere e non viene certo dalla società civile, perché è cresciuta nelle sezioni di partito, fatico ad individuare una cosa importante che ha fatto", ha aggiunto.
Se non ti adegui al coro rischi fango e pallottoleNelle aule parlamentari ho visto accadere di tutto, ho cominciato con il finale della Prima Repubblica, a Palazzo Chigi ...
"Il governo Meloni è un governo stabile - ha ricordato D'Alema - ha vinto le ultime elezioni e ha ottenuto una grande maggioranza parlamentare pur essendo il governo che ha avuto un consenso molto basso naturalmente in tutta la storia della Repubblica. Quando noi ci disputavamo il governo con Berlusconi per vincere le elezioni ci volevano 19-20 milioni di voti, la Meloni ne ha avuti 12": Per Meloni ha votato il 27% degli aventi diritto". Nemmeno una parola su quel viaggio in Cina di qualche giorno fa in cui ha stretto le mani di chi fa parte di un regime autoritario.