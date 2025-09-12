Massimo D'Alema sconcertante: "In quanti hanno votato Meloni"

Baffino torna a parlare in pubblico dopo la gita in China dall'amico Xi Jinping e lo fa per attaccare a testa bassa la premier Giorgia Meloni. "Meloni è abile e si muove, attorno a lei c'è il deserto, quindi è anche abbastanza facile emergere, ma non vedo nulla che sia stato fatto a favore del popolo italiano, ha affermato l'ex presidente del Consiglio alla Festa dell'Unità di Bologna. "Il governo Meloni, al di là della Meloni che ha una certa abilità, perché ha mestiere e non viene certo dalla società civile, perché è cresciuta nelle sezioni di partito, fatico ad individuare una cosa importante che ha fatto", ha aggiunto.