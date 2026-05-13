DiMartedì, il delirio di Bersani contro Meloni: "Da quando c'è lei gli italiani fanno meno figli"

"Ha funzionato niente in questo governo, arrivano alla fine e sarà una aggravante aver governato 4 o 5 anni, perché sarà possibile fare il paragone con la legislatura precedente, scuse non ne anno". A DiMartedì, su La7, Pier Luigi Bersani ascolta un collage di dichiarazioni di Giorgia Meloni preparato per l'occasione dalla redazione di Giovanni Floris e poi apre il fuoco sulla premier.

"Sono arrivati che crescevamo del 3,9 e adesso siamo gli ultimi in Europa con lo 0,4, abbiamo una catastrofe dal punto di vista della politica industriale, i salari all'8% in meno di 3 anni fa, la sanità che è messa come è messa, più sbarchi di clandestini della legislatura precedente", snocciola l'ex segretario del Partito democratico che poi risfodera l'arma del fascismo.

"Anche dal loro punto di vista non si è compiuta la rivincita, hanno perso l'occasione storica di saldarsi con le radici costituzionali e resistenziali della nostra Repubblica", riassume Bersani con il pubblico (al solito, schieratissimo) che applaude.