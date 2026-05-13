DiMartedì, il delirio di Bersani contro Meloni: "Da quando c'è lei gli italiani fanno meno figli"

"Ha funzionato niente in questo governo, arrivano alla fine e sarà una aggravante aver governato 4 o 5 anni, perché sarà possibile fare il paragone con la legislatura precedente, scuse non ne anno". A DiMartedì, su La7, Pier Luigi Bersani ascolta un collage di dichiarazioni di Giorgia Meloni preparato per l'occasione dalla redazione di Giovanni Floris e poi apre il fuoco sulla premier.
"Sono arrivati che crescevamo del 3,9 e adesso siamo gli ultimi in Europa con lo 0,4, abbiamo una catastrofe dal punto di vista della politica industriale, i salari all'8% in meno di 3 anni fa, la sanità che è messa come è messa, più sbarchi di clandestini della legislatura precedente", snocciola l'ex segretario del Partito democratico che poi risfodera l'arma del fascismo.
"Anche dal loro punto di vista non si è compiuta la rivincita, hanno perso l'occasione storica di saldarsi con le radici costituzionali e resistenziali della nostra Repubblica", riassume Bersani con il pubblico (al solito, schieratissimo) che applaude.
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Massimo Gramellini, anche lui ospite in studio, parla di un "lento crepuscolo" per il governo di centrodestra e dopo aver disquisito sulle "coltellate" all'interno della maggioranza e della possibile riforma elettorale Bersani arriva a sferrare un colpo bassissimo pur di mettere in cattiva luce l'esecutivo.
"Adesso il vittimismo comincia a non pagare più e quindi si va sul patetismo: bambini, cuori, santi. Mi viene un po' da ridere... La gente ha dei problemi seri, molto seri". La regia manda in onda le dichiarazioni di Meloni dal 2018 a oggi sull'emergenza natalità, legata alla questione dell'immigrazione incontrollata, la sicurezza e i salari. "Da quando ci sono loro, 4 anni, la natalità è sempre calata purtroppo dell'1%, 1,5%... Io credo che nei primi mesi di quest'anno è scesa tra il 5% e il 6%, sta diventando una catastrofe l'andamento demografico. Dice: facciamo i flussi e accogliamo. Ma Meloni lo sa che un bel pezzo di questi quando arriva per fare la vendemmia arriva che hanno già imbottigliato e non trovando il lavoro che è stato loro promesso si mette in fila alla Questura per ottenere un permesso di soggiorno?".
Guarda qui il video di Pier Luigi Bersani a DiMartedì su La7
Un capolavoro doppio ma al contrario, quello di Bersani: da un lato deposita sulle spalle di Meloni un problema vero e pluri-decennale, quello della denatalità, sempre ignorato a sinistra che ora pretende venga risolto dal governo nel giro di pochi mesi, e dall'altro colpevolizza il governo sull'immigrazione irregolare, dopo aver fatto di tutto, quando i progressisti erano a Palazzo Chigi, per minimizzare la questione finendo, colmo dei colmi, per farla deragliare.