Meloni smaschera la sinistra: "Kirk? Anche in Italia clima insostenibile"

C'è anche Giorgia Meloni alla festa nazionale dell'Udc. La presidente del Consiglio è arrivata all'hotel di Roma ed è stata accolta dal segretario del partito, Antonio De Poli. "Grazie Giorgia, i cuori sono davvero grati a te per la tua presenza...", ha detto il segretario nazionale dell'Udc prima di lasciar parlare l'ospite. "Ci tenevo a essere qui per un breve saluto", ha dunque esordito Meloni. "Qualcuno pensa che tutto questo possa essere sostituito dal voto online, ma niente può sostituire il confronto in carne e ossa e sentirsi parte di una comunità. Grazie per questa due giorni che racconta che ancora i partiti sono reali, e grazie per il lavoro propositivo a sostegno dell'azione di governo che portate avanti in Parlamento e nei territori. Vogliamo portare a termine le riforme, rimettere l'Italia nel posto che merita sullo scacchiere internazionale".

E ancora: "Vogliamo dimostrare cioè che la politica può essere autorevole, che può essere credibile, che è capace di dedizione, che è capace di sacrificio, che può essere fatta con amore, per quello in cui si crede, per la propria nazione, per la propria gente". Proprio rimanendo in ambito politico, la leader di Fratelli d'Italia non ha potuto fare a meno di ricordare il terribile omicidio di Charlie Kirk, l'attivista di destra ucciso da un 22enne. "Ho letto commenti disumani sulla morte di Charlie Kirk. Odifreddi ha detto che sparare a Martin Luther Kink e a un rappresentante MAGA non è la stessa cosa. Dobbiamo immaginare pene inferiori per chi spara a un esponente di destra. Credo sia arrivato il momento di chiedere conto alla sinistra italiana di questo continuo minimizzare o giustificazionismo della violenza contro chi non la pensa come loro. È ora di dire chiaramente che queste tesi sono pericolose, impresentabili e antitetiche a qualsiasi embrione di democrazia".