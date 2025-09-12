Libero logo
Charlie Kirk, orrore del consigliere Pd: "Chi è causa del suo mal..."

di Caterina Spinellivenerdì 12 settembre 2025
Charlie Kirk, orrore del consigliere Pd: "Chi è causa del suo mal..."

Forse in questo caso, meglio il silenzio. C'è chi, infatti, di fronte alla morte di Charlie Kirk ha quasi esultato. Stiamo parlando di Davide Nanni. Il consigliere comunale di Ferrara è arrivato a scrivere "'Chi è causa del suo mal...' dice la saggezza popolare ma sarebbe assai più saggio limitare la vendita di armi a chi deve usarle solo per professione. Di qua e di là dell'Oceano". Insomma, per il dem l'essere a favore delle armi giustifica l'omicidio. 

Quanto basta a scatenare la reazione di Fratelli d'Italia. "Quando una persona muore in modo violento, la prima reazione umana dovrebbe essere il rifiuto della violenza stessa. E invece, di fronte all’ omicidio di Charlie Kirk, figura della destra americana, non solo si è registrato un assordante, quanto discutibile, silenzio della sinistra. C’è chi, sempre a sinistra, uscendo dal silenzio è riuscito a fare di peggio, commentare con post pubblicato su Facebook con ‘ghigno’ digitale: 'Chi è causa del suo mal pianga se stesso'. Una frase - è la denuncia dei consiglieri locali - che, nel contesto di una vita spezzata, suona più come un atto d’accusa postuma che non come una riflessione etica".

E ancora: "Questa affermazione cinica non è solo moralmente discutibile, ma anche pericolosa, specie se chi l’ha affermata è un esponente del principale partito di opposizione e siede in Consiglio Comunale. Si tratta di Davide Nanni. Usare quella frase – di per sé già problematica quando applicata a un contesto di conflitto politico – equivale a giustificare implicitamente l’omicidio in nome di un bilancio morale. È l’idea secondo cui chi semina odio raccoglie morte. Ma in una società civile, la vendetta non può sostituire la giustizia. Se iniziamo a tracciare una linea diretta tra le parole che una persona pronuncia e la sua “meritata” fine violenta, allora stiamo abbandonando ogni principio di civiltà democratica. Chi si abbandona a questo tipo di commenti si ritiene moralmente superiore, combattente per i diritti, per l’uguaglianza, contro l’odio. Ma cosa resta di questa lotta se, nel momento in cui un avversario cade, ci si abbandona alla soddisfazione compiaciuta del 'se l’è cercata'? Non è forse questo lo stesso disprezzo della vita che si accusa di combattere?".

Per FdI il Pd è incoerente. E le ragioni sono sotto gli occhi di tutti: "Non possiamo invocare empatia e giustizia quando si tratta delle vittime che ci somigliano, e poi negarle agli avversari. La coerenza morale si misura proprio nei casi difficili: quando siamo chiamati a difendere principi, non persone. Se davvero crediamo nella non violenza, nella dignità umana, allora non possiamo scivolare nell’odio speculare. 'Chi è causa del suo mal pianga se stesso' non è solo una frase pigra, è un’abdicazione alla complessità, un rifiuto di guardare in faccia il dolore umano senza filtri ideologici. Nessuna persona, per quanto ritenuta dal proprio punto di vista controversa o discutibile, 'merita' la morte. E nessuna società che voglia definirsi civile dovrebbe gioire, nemmeno a denti stretti, per la fine violenta di un suo membro". Da qui l'amara conclusione: "L'omicidio di un uomo, che professa le proprie idee, condivisibili o meno che siano, è certamente una sconfitta per la democrazia nonché un dramma personale, che ha effetti riflessi sulla famiglia, moglie e figli, del 'condannato a morte'. Se davvero vogliamo costruire un mondo migliore, dobbiamo iniziare proprio da qui: rifiutando la logica della colpa come destino, e scegliendo, invece, la fatica del giudizio umano, della condanna della violenza – sempre, ovunque, per chiunque".

