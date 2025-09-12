Charlie Kirk, orrore del consigliere Pd: "Chi è causa del suo mal..."

Forse in questo caso, meglio il silenzio. C'è chi, infatti, di fronte alla morte di Charlie Kirk ha quasi esultato. Stiamo parlando di Davide Nanni. Il consigliere comunale di Ferrara è arrivato a scrivere "'Chi è causa del suo mal...' dice la saggezza popolare ma sarebbe assai più saggio limitare la vendita di armi a chi deve usarle solo per professione. Di qua e di là dell'Oceano". Insomma, per il dem l'essere a favore delle armi giustifica l'omicidio.

Quanto basta a scatenare la reazione di Fratelli d'Italia. "Quando una persona muore in modo violento, la prima reazione umana dovrebbe essere il rifiuto della violenza stessa. E invece, di fronte all’ omicidio di Charlie Kirk, figura della destra americana, non solo si è registrato un assordante, quanto discutibile, silenzio della sinistra. C’è chi, sempre a sinistra, uscendo dal silenzio è riuscito a fare di peggio, commentare con post pubblicato su Facebook con ‘ghigno’ digitale: 'Chi è causa del suo mal pianga se stesso'. Una frase - è la denuncia dei consiglieri locali - che, nel contesto di una vita spezzata, suona più come un atto d’accusa postuma che non come una riflessione etica".

E ancora: "Questa affermazione cinica non è solo moralmente discutibile, ma anche pericolosa, specie se chi l’ha affermata è un esponente del principale partito di opposizione e siede in Consiglio Comunale. Si tratta di Davide Nanni. Usare quella frase – di per sé già problematica quando applicata a un contesto di conflitto politico – equivale a giustificare implicitamente l’omicidio in nome di un bilancio morale. È l’idea secondo cui chi semina odio raccoglie morte. Ma in una società civile, la vendetta non può sostituire la giustizia. Se iniziamo a tracciare una linea diretta tra le parole che una persona pronuncia e la sua “meritata” fine violenta, allora stiamo abbandonando ogni principio di civiltà democratica. Chi si abbandona a questo tipo di commenti si ritiene moralmente superiore, combattente per i diritti, per l’uguaglianza, contro l’odio. Ma cosa resta di questa lotta se, nel momento in cui un avversario cade, ci si abbandona alla soddisfazione compiaciuta del 'se l’è cercata'? Non è forse questo lo stesso disprezzo della vita che si accusa di combattere?".