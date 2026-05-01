Che Tempo Che Fa, esplode il caso Fazio: chi ha escluso dal tavolo

Monta ogni giorno di più la polemica per l’ultima puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio. Che non si è comportato da gran signore, lui che predica la gentilezza. E la cosa è stata notata da parecchi spettatori. Domenica sera Serena Brancale, Levante e Delia sono state ospiti da Fabio Fazio per la promozione del loro singolo Al Mio Paese. Tuttavia, dopo l’esibizione, quando il conduttore si è spostato al Tavolo (che costituisce l’ultima parte dello show, quella dove vari personaggi dibattono e scherzano), ha salutato Delia facendo rimanere sedute solo Serena Brancale e Levante. Una scelta che non è piaciuta ai telespettatori che si sono scatenati nel social X. «Salutare Delia e tenersi Giucas mi ha spinto a cambiare canale», ha scritto un tale.
E poi: «Quel radical chic di Fazio una sedia per Delia poteva trovarla, che figuraccia». Forse perché la cantante è meno famosa delle altre? Eppure è stata concorrente di X Factor ed è un talento emergente. «Peccato aver liquidato così Delia Buglisi, grandissima voce professionista. Solo perché Levante e Brancale sono più note al pubblico». La più colpita da questo comportamento non galante del conduttore è stata l’avvocatessa Anna Leone, 14 mila follower, su Instagram e un post di denuncia diventato virale. «In tv non c’è posto per tutti, che vergogna. È andato in scena un meccanismo che conosciamo tutti, ma che fingiamo di non vedere. Tre artiste invitate. Una canzone, lo stesso palco, la stessa visibilità. Poi succede qualcosa. Quando si passa al “tavolo che conta”, quello dove si resta, si commenta, si esiste davvero, una, Delia, viene saluta e mandata via. Saluti, grazie, arrivederci. Le altre restano. Non per talento. Non per merito. Ma per nome».
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L’avvocatessa continua la sua arringa polemica: «E lì si consuma qualcosa di profondamente sbagliato. Perché non è solo una scelta televisiva. È un messaggio. È dire, davanti a tutti: “Tu sei di passaggio. Loro no.” È umiliante. È svilente. È pericolosamente normale. Perché quel momento rappresenta tutte le volte in cui, nella vita, qualcuno viene escluso non perché vale meno, ma perché “conta meno”. E allora no, non è una leggerezza. Non è dinamica televisiva. È cultura. Una cultura che premia la visibilità e dimentica la dignità. Far sedere anche Delia cosa avrebbe tolto a Fazio? Io mi sono vergognata per loro». Dopo poco tempo il post si è diffuso sui social, ottenendo più di cento commenti. Alcuni erano d’accordo con la critica.
Peraltro qualcuno ha ricordato un altro sgarbo del conduttore inclusivo: quando per celebrare Ornella Vanoni aveva dimenticato Grazia Di Michele, che infatti protestò perché il conduttore dà sempre spazio ai soliti noti. Il circoletto. Considerando che il brano è promosso da tutte e tre, sarebbe stato carino e normale che le stesse Serena Brancale e Levante avessero salutato il conduttore e fossero uscite insieme a Delia. Lasciarla andare via da sola faceva tanto Miranda Priestley (la terribile direttrice de Il Diavolo Veste Prada) che salutava le stagiste. L’effetto che è arrivato a casa è stato proprio brutto. E inaspettato: Fabio Fazio non fa della bontà il suo marchio di fabbrica?