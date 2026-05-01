Che Tempo Che Fa, esplode il caso Fazio: chi ha escluso dal tavolo

Monta ogni giorno di più la polemica per l’ultima puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio. Che non si è comportato da gran signore, lui che predica la gentilezza. E la cosa è stata notata da parecchi spettatori. Domenica sera Serena Brancale, Levante e Delia sono state ospiti da Fabio Fazio per la promozione del loro singolo Al Mio Paese. Tuttavia, dopo l’esibizione, quando il conduttore si è spostato al Tavolo (che costituisce l’ultima parte dello show, quella dove vari personaggi dibattono e scherzano), ha salutato Delia facendo rimanere sedute solo Serena Brancale e Levante. Una scelta che non è piaciuta ai telespettatori che si sono scatenati nel social X. «Salutare Delia e tenersi Giucas mi ha spinto a cambiare canale», ha scritto un tale.

E poi: «Quel radical chic di Fazio una sedia per Delia poteva trovarla, che figuraccia». Forse perché la cantante è meno famosa delle altre? Eppure è stata concorrente di X Factor ed è un talento emergente. «Peccato aver liquidato così Delia Buglisi, grandissima voce professionista. Solo perché Levante e Brancale sono più note al pubblico». La più colpita da questo comportamento non galante del conduttore è stata l’avvocatessa Anna Leone, 14 mila follower, su Instagram e un post di denuncia diventato virale. «In tv non c’è posto per tutti, che vergogna. È andato in scena un meccanismo che conosciamo tutti, ma che fingiamo di non vedere. Tre artiste invitate. Una canzone, lo stesso palco, la stessa visibilità. Poi succede qualcosa. Quando si passa al “tavolo che conta”, quello dove si resta, si commenta, si esiste davvero, una, Delia, viene saluta e mandata via. Saluti, grazie, arrivederci. Le altre restano. Non per talento. Non per merito. Ma per nome».