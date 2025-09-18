La strategia del caos di Elly e Conte

Qual è la cifra dell’opposizione italiana? Giorgia Meloni ieri ha sfoderato la mitica figura del conte Mascetti dicendo che sarebbe fiero dell’altro Conte, quello del Movimento Cinquestelle. La premier è stata generosa, perché il conte Mascetti, mitico personaggio della saga di Amici miei, rispetto a Giuseppe, l’avvocato del popolo, era un genio. Mascetti era un artista nell’arte di arrangiarsi e sì, è vero, ammise anche di aver «consumato due patrimoni, il mio e quello di mia moglie», ma si limitò alla cerchia della sua famiglia, mentre il Conte prima erede e poi becchino del grillismo quando ha avuto il potere ha consumato i patrimoni degli italiani.

La differenza è notevole, tutta a favore del Mascetti, il quale almeno faceva ridere, mentre il partito di Conte fa piangere. La vocazione cabarettistica dei pentastellati si risolve in tragedia, abbandona subito il comico, diventa il dramma dell’ignoranza al potere, “l’uno vale uno” che in realtà non vale niente. Sono i degni alleati del Partito democratico, l’altro soggetto smarrito in cerca d’autore, un partito guidato da una segretaria movimentista che ha piallato quel che restava dell’idea riformista, ben poco in realtà, ma pur sempre qualcosa che aveva consentito al Pd di andare al governo travestendosi da socialdemocratici.

Sono rimasti comunisti, ora aggregati ai qualunquisti e, per quanto le elezioni regionali restino un racconto locale, non va sottovalutato l’impatto devastante che possono avere le loro sui conti delle amministrazioni. Nel Mezzogiorno stanno promettendo un bancomat di Stato che porterà alla rovina la Campania e la Puglia, la candidatura di Roberto Fico è esemplare, il suo programma è la tipica idea comunista condita con le ricette economiche della bancarotta; quanto a Decaro, la sua prospettiva in Puglia è quella di un soviet con lui al comando e Nichi Vendola alla guida di una ruspa ideologica. Decaro, con quell’aria da bravo ragazzo, nasconde una passione totalitaria che si è rivelata quando ha preteso (e ottenuto) la rinuncia di Michele Emiliano alla candidatura, qui comando io e nessun’altro. Così il Pd è passato dal partito dei cacicchi a quello dei piccoli sultani, territori che annunciano politiche completamente divergenti rispetto a quelle del governo nazionale, mine vaganti anche nel quadro europeo che chiede stabilità, prudenza contabile, gioco istituzionale tra centro e periferia. Sarà il Sud il banco di prova delle prossime elezioni politiche e l’ammucchiatissima a sinistra ha un solo scopo: strappare i collegi uninominali al centrodestra e rendere la situazione ingovernabile in Parlamento.

Conte di questa alleanza non è il junior partner come pensano i cervelloni che assistono Elly Schlein nel Pd a trazione demagogica, Conte è il trasformista che giocherà una doppia partita: strappare ai Dem candidati sicuri nei collegi e nello stesso tempo dirottare il programma verso la palude del tassa e spendi, dove il “tassa” è interpretato in maniera punitiva verso i ceti produttivi e lo “spendi” è lo strumento per creare nuovi clientes. Non è detto che questo disegno si realizzi, ma è chiaro fin dal principio. Qualche giorno fa a Paestum un democristiano di lungo corso come Gianfranco Rotondi ha detto che «se vince Fico servirà un piano Mattei per la Campania».

La battuta geniale scoperchia la verità, un piano pazzo di separazione del Mezzogiorno dal resto d’Italia, una vera e propria secessione che nessuno vuol vedere tra i commentatori della politica, perché il disegno è cinicamente funzionale a creare il “barrage” contro il centrodestra e la leadership di Giorgia Meloni. Per anni i fini analisti del rigorismo hanno versato ettolitri di inchiostro rosso per dire che la destra avrebbe portato alla crisi finanziaria, quando in realtà quello del Mascetti 2.0 del campo largo è un progetto che mina la stabilità del Paese. Facendo leva sulle masse del Sud in cerca di reddito (senza lavoro) Schlein e Conte vestono i panni di due pifferai magici, pur non avendo un consenso maggioritario, puntano sulle minoranze rumorose, sulla quota dei disadattati a caccia dei colpevoli, il minestrone psicotico per creare le condizioni del non-governo.

Chiunque vede la prospettiva intima di questo scenario, quella del caos, pochi lo raccontano, l’establishment tace perché pensa così di sbarazzarsi di Meloni e del suo governo che non consente il vecchio commercio della cosa pubblica in favore dei soliti noti. La stagione della privatizzazione degli utili e della socializzazione delle perdite con Meloni è finita, ma la voglia di ricominciare è enorme. Perfetti ignoranti, sottovalutano le regole del mondo nuovo, non sanno quanto sia prezioso ciò che è stato conquistato negli ultimi tre anni, perché non ci sarà nessuno Stellone a salvarci, la competizione è totale, il mondo non si è aperto, ma chiuso, sono tornati gli imperi e nulla sarà più come prima. Il conte Mascetti ripeteva: «Bisogno sempre, elemosina mai». La sinistra italiana lo ha già superato.