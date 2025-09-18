Ricci: "Se vinciamo riconosciamo lo Stato di Palestina"

La Marzurka di periferia, celebre brano di Raul Casadei, ma anche Ciao, ciao mare e Tu sei la mia simpatia- canzoni simbolo delle estati in riviera - accompagnano i militanti del campo largo in Piazzale della Libertà a Pesaro prima del comizio elettorale. Sul palco, insieme al candidato progressista Matteo Ricci nelle Marche al voto il 28 e 29 settembre, anche la segretaria dem Elly Schlein e il presidente del Pd Stefano Bonaccini. «Noi dobbiamo essere ambiziosi, non provinciali che si guardano l'ombelico come in questi cinque anni. Mettiamocela tutta. Queste elezioni si giocheranno su un pugno di voti, sarà testa a testa fino alla fine e noi andremo avanti fino alla vittoria» dice Ricci. «Questa è la piazza del cambiamento, togliere le Marche alla mediocrità in cui l’hanno messa in questi cinque anni. A partire dalla sanità» prosegue il candidato governatore.

«Noi siamo una regione popolare ma con la testa nel mondo e non ci giriamo dall’altra parte rispetto alle grandi tragedie. Per questo abbiamo deciso che alla prima seduta del consiglio presenteremo un Odg per il riconoscimento dello Stato Palestinese» ha promesso Ricci. Anche Bonaccini ha attaccato la destra. «Hanno scambiato le istituzioni per la loro parte politica, se no non vieni a promettere soldi a pochi giorni dal voto. Anche per questo bisogna vincere, perché esiste un altro modo di intendere le istituzioni» ha detto dal palco il presidente Pd. «La coalizione è unita, non siete riusciti a scrivere il centrosinistra è diviso nelle Marche», ad Ancona ci sono «Meloni, Salvini e Tajani e questo dà l’idea che sono davvero preoccupati» ha aggiunto.