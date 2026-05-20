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Juventus, "la cena prima della Fiorentina": l'ultim rovinosa fuga di notizie

mercoledì 20 maggio 2026
Juventus, "la cena prima della Fiorentina": l'ultim rovinosa fuga di notizie

1' di lettura

L'indiscrezione è di quelle pesanti e imbarazzanti. Prima del match poi perso inopinatamente in casa 2-0 domenica contro la Fiorentina, la Juventus aveva già organizzato una cena di squadra per festeggiare la qualificazione in Champions League. Tutto saltato, ovviamente: il clamoroso ko contro la Viola, già salva e senza particolari stimoli se non quello di ben figurare contro un'avversaria storica, ha infatti spinto i bianconeri addirittura al sesto posto, in zona Europa League.

Gli ultimi 90 minuti vedranno i bianconeri impegnati nel derby contro il Torino. Per riagganciare il treno-Champions dovranno fare bottino pieno e sperare in un pareggio del Milan (in casa contro il Cagliari) o della Roma (a Verona contro il già retrocesso Hellas), rispettivamente terzo e quarta a 70 punti. Non solo: non dovrà vincere nemmeno il Como, quinto insieme alla Juve a 68 punti ma in vantaggio negli scontri diretti (doppio 2-0). I lariani, però, hanno lo scontro più difficile contro la Cremonese alla ricerca disperata dei 3 punti per credere nella salvezza in extremis.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, quotidiano sportivo torinese molto, molto vicino alla Juve, i giocatori sarebbero stati già impegnati a organizzare la cena, quasi come se la Champions fosse già stato un obiettivo raggiunto e archiviato. Un altro smacco per Luciano Spalletti, che dopo la sconfitta taglia-gambe è apparso abbacchiatissimo e quasi rassegnato davanti alle telecamere e ai suoi stessi tifosi.

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