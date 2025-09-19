Arianna Meloni a Fenix, accolta così: un trionfo

Durante Fenix, le quattro giornate organizzate da Gioventù Nazionale – l'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia – al laghetto dell'Eur di Roma, Arianna Meloni, sorella della premier Giorgia Meloni e responsabile della segreteria politica e del tesseramento di Fdi, ha ricevuto una standing ovation entusiasta. All'arrivo sul palco, i militanti delle prime file, seguiti dall'intera sala, si sono alzati in piedi per applaudirla calorosamente. “Commossa” dal saluto, Arianna ha ripercorso la storia della destra italiana, toccando le corde sentimentali della platea, enfatizzando il passaggio generazionale e l'identità del partito.

Ha evocato le origini e le ambizioni di Fratelli d'Italia: “La nostra storia non finirà mai perché passeremo il testimone di generazione in generazione, e lo faremo portando le nostre idee, la nostra identità. Voi siete un po’ come quelle radici che non gelano, ma pronte a far nascere un nuovo albero, con frutti ancora più belli e rigogliosi dell’albero precedente”. Ha ricordato il trionfo del 2022: “La nostra ambizione era quella di costruire il grande partito della Nazione, dei patrioti e dell’identità. Siamo arrivati al 2022 e abbiamo vinto le politiche, rompendo il tetto di cristallo con la prima donna presidente del Consiglio. Non abbiamo festeggiato quel giorno, per noi non era un punto d’arrivo ma di partenza. Forse festeggeremo quando i nostri nipoti racconteranno questa storia”. Ha sottolineato il sacrificio della classe dirigente: “La politica è sacrificio e servizio, non serve una stella sul petto per fare politica. Qui c’è una comunità di uomini e donne che si sacrificano e lo fanno gratis”. L'applauso è stato immediato e prolungato.