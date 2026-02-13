Arianna Meloni, l'avvertimento alle toghe: "Come farà carriera un magistrato"

Manca poco più di un mese al referendum sulla Giustizia. E Arianna Meloni tiene a precisare che "non è un voto su Giorgia Meloni, come qualcuno vorrebbe far passare. Il giudizio su quello che avrà fatto il governo arriverà alle elezioni del 2027". Intervistato dal Corriere della Sera il capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia chiarisce: "Non esiste possibilità di elezioni anticipate. Finché ci sarà il sostegno della maggioranza, che non è mai venuto meno, andremo avanti".

Insomma, nessuna preoccupazione, neppure per un'eventuale vittoria del "no". "I sondaggi - premette - non ci appassionano, vedremo il giorno del voto quello che succederà. Starà ai cittadini dire se vogliono continuare ad avere un sistema giudiziario che negli ultimi anni ha mostrato molte fragilità, perdendo autorevolezza e la fiducia degli italiani, o se vogliono finalmente cambiarlo". E sottolinea: "È una riforma di buonsenso che mantiene assolutamente intatta l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati e si basa su tre pilastri principali: il primo è la separazione delle carriere", il secondo è "il sorteggio dei componenti del Csm".