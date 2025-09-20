Schlein, Meloni vola a New York e lei sbotta: "Non è democrazia"

"Non è normale - insiste la leader dem - che abbiamo appreso dai giornali che Fitto, che peraltro non è lì a rappresentare né il suo partito, né il suo governo, è uscito dalla discussione sulle sanzioni proposte dalla Commissione europea contro il governo israeliano e contro i crimini che sta perpetrando a Gaza e in Cisgiordania. Noi abbiamo chiesto un confronto in Parlamento con la presidente del Consiglio e di votare impegni precisi, perché non è possibile e non è democratico che non sappiamo ma apprendiamo solo dai retroscena la posizione del governo italiano sulle sanzioni a Netanyahu e al suo governo e sul riconoscimento dello Stato di Palestina, in discussione e in votazione in questi giorni a Bruxelles e Copenaghen".