Sassari, la foto choc di Meloni esposta in piazza

Da Alghero Fratelli d'Italia condanna un'immagine di Giorgia Meloni esposta durante la manifestazione per la Palestina a Sassari. Sulla faccia della premier ci son delle mani sporche di sangue e sotto la scritta "complice del genocidio".

"Siamo di fronte a un gesto che travalica ogni limite di civiltà e che nulla ha a che vedere con la libertà di espressione o con il diritto al dissenso politico - attacca Fratelli d'Italia Alghero -. È un atto che alimenta l'odio, fomenta divisioni e mina i fondamenti stessi del confronto democratico. L'assassinio di Charlie Kirk negli Stati Uniti dimostra tragicamente a quali conseguenze possa portare la trasformazione dell'avversario politico in un nemico da annientare. È un monito che deve impegnarci tutti a riflettere: le idee si contrastano con la forza degli argomenti, non con la delegittimazione, l'insulto e la violenza".