Juve, rissa Vlahovic-Locatelli: caos in campo all'Allianz

La tensione esplosa in campo tra Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli dopo la sconfitta contro la Fiorentina — che ha complicato se non compromesso il cammino della Juve in Champions — è il simbolo più evidente del momento delicatissimo che sta vivendo la Vecchia Signora. I due bianconeri, protagonisti di un acceso battibecco nel match dell’Allianz, sono stati multati dalla società. Un provvedimento severo voluto per ribadire che, in una fase così complicata, nervosismi e divisioni interne non saranno tollerati. Uguale a quello preso dal Real Madrid nella lite tra Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni.

La sanzione rappresenta anche un messaggio chiaro alla squadra alla vigilia del derby, appuntamento decisivo per una corsa Champions che si è fatta improvvisamente in salita. Ma il malessere va ben oltre quanto accaduto sul terreno di gioco. In queste ore, infatti, John Elkann è tornato a seguire da vicino il dossier Juventus, confrontandosi con i dirigenti e soprattutto con Luciano Spalletti. Il tecnico, secondo le indiscrezioni, avrebbe chiesto "maggiore autonomia gestionale sulla parte sportiva" e avrebbe ribadito con fermezza la propria posizione: "Se avete anche un solo dubbio su di me, non preoccupatevi dei prossimi due anni di contratto, non saranno mai un problema”.