Ferrari, la denuncia di Vasseur: "Regola cambiata all'ultimo". Un complotto?

Per questo Ferrari ha scelto in inverno di adottare un turbo più piccolo , sacrificando qualcosa in termini di potenza massima per ottenere una vettura più pronta allo spegnimento dei semafori. "Il compromesso era ‘Vogliamo guadagnare un decimo sul giro o perdere cinque posizioni al via?’", ha spiegato Vasseur. La risposta, all’interno del team, era stata chiara: " Meglio partire bene ”. Una scelta tecnica precisa, costruita attorno a un regolamento che sembrava consolidato.

“È pagato il prezzo di una modifica regolamentare arrivata troppo tardi, quando ormai il progetto della power unit 2026 era già definito”. A sollevare il tema è stato Frederic Vasseur , che alla vigilia del Gp del Canada ha espresso tutta la sua amarezza per l’intervento della Fia sulle procedure di partenza. Secondo il team principal francese di Draveil, a Maranello gli ingegneri avevano individuato con largo anticipo una delle criticità più delicate della nuova generazione di motori: l’assenza dell’Mgu-H, ovvero il sistema che ricava energia dai gas di scarico e che rende di nuovo fondamentale la rapidità di risposta del turbocompressore.

Poi, però, dopo i test pre-stagionali, la Federazione internazionale è intervenuta per modificare la procedura di partenza e ridurre i rischi legati a vetture troppo lente in griglia o a differenze eccessive tra chi riusciva a scattare correttamente e chi restava fermo. E Vasseur non ha apprezzato: "È un po' ingiusto per noi, tutto questo”, ricordando che Ferrari aveva segnalato la questione alla Federazione già un anno prima. Il manager francese non contesta la necessità di garantire la sicurezza, ma il tempismo della decisione: ”Abbiamo sviluppato un motore con un criterio e in qualche modo hanno cambiato la regola all'ultimo minuto — ha concluso —. Politicamente è stata giocata bene, ma non molto corretta”. Intanto il Canada è in arrivo, per rilanciarsi dopo un GP di Miami fallimentare.