4 di Sera, furia Del Debbio sul video della Flotilla: "Uno schifo. Se parla, il giorno dopo..."

"Sono immagini che fanno schifo. Non c'è molto da commentare in più". Furioso e indignato: Paolo Del Debbio mostra in diretta a 4 di Sera su Rete 4 il video choc pubblicato sui social nella giornata di mercoledì da Itamar Ben-Gvir, il leader del partito israeliano di estrema destra Otzma Yehudit e controverso ministro della Sicurezza nazionale nel governo Netanyahu, non nuovo a provocazioni e gesti eclatanti.

Nel filmato, Ben-Gvir si reca di persona al porto di Ashod per deridere e umiliare gli attivisti della Global Sumud Flotilla bloccati in acque internazionali dalla Marina militare israeliana, fermati e posti in manette, bendati e fatti inginocchiare con il volto a terra. Una gogna pubblica che ha provocato le proteste internazionali e diplomatiche di tutti i Paesi d'origine degli attivisti pro-Pal, compresa l'Italia con la premier Giorgia Meloni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro degli Esteri Antonio Tajani che hanno subito condannato con parole e atti decisi Ben-Gvir.

"Le immagini che state vedendo hanno fatto il giro del mondo - apre la trasmissione Del Debbio, mentre il video scorre -. Sono persone ammanettate, costrette a stare in ginocchio, con il viso a terra, mentre un ministro del governo israeliano li irride e sono gli attivisti della Flotilla catturati dai militari israeliani, sono immagini che fanno letteralmente schifo, non c'è da commentare molto di più. Fanno letteralmente schifo".

"In più - prosegue Del Debbio - chi si è reso attore di questa cosaè un ministro del governo Netanyahu, ora il governo italiano ha fatto molto bene a condannare quanto accaduto, a pretendere le scuse di Netanyahu, oltre alla liberazione immediata dei fermati. E ha fatto molto bene il ministro italiano a convocare immediatamente l'ambasciatore israeliano".

"Non so quanto serva - conclude il giornalista, sconsolato -, perché una volta ho avuto modo di parlare con l'ambasciatore israeliano e vabbè... Non è che sia uno che ti dice più di tanto. Anche perché se no il giorno dopo è in quelle condizioni lì", taglia corto Del Debbio alludendo agli attivisti ammanettati.