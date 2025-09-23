Elly Schlein contro il governo: "Smettetela di criminalizzare il dissenso"

"La stragrande maggioranza ha scioperato e manifestato in modo pacifico: dico al governo, smettetela di criminalizzare ogni forma di dissenso, l'Italia non vuole essere complice dei crimini di Netanyahu". La segretaria del Pd Elly Schlein lo dice a chiare lettere nella relazione alla direzione del partito, in corso al Nazareno. E dimostra così, in poche battute, di non aver compreso appieno quale sia il peso e il significato di quanto accaduto lunedì da Milano a Roma e il portato politico di una opinione pubblica che sempre più sembra inerte, se non addirittura condiscendente, di fronte alle violenze indiscriminate e immotivate dei pro-Pal.

"Ieri Meloni ha chiesto di condannare la violenza delle piazze. Noi la violenza la condanniamo sempre. Stiamo aspettando che Meloni condanni i crimini di Netanyahu", replica Schlein davanti ai suoi, ribadendo lo slogan più utilizzato dal Pd nella dialettica con il governo, "e allora Gaza?".