Flotilla, Giuseppe Conte: "E il patriottismo del governo?". Subito zittito: si muove la Marina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco? E il governo subito interviene. La spedizione umanitaria con destinazione Gaza è stata colpita da una serie di attacchi in acque internazionali a sud di Creta. Le segnalazioni parlano di droni, bombe sonore, oggetti non identificati e lanci di spray urticanti. A essere danneggiata anche la nave Morgana, su cui viaggiava la portavoce italiana Maria Elena Delia.

E proprio "per garantire assistenza ai cittadini italiani sulla Flotilla", ecco che Guido Crosetto ha autorizzato "l'intervento immediato della fregata multiruolo Fasan della Marina militare che era in navigazione a nord di Creta nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro". "La fregata - ha spiegato il ministro della Difesa - si sta già dirigendo verso l'area per eventuali attività di soccorso". Dopo aver sentito Giorgia Meloni, il ministro ha preso questa decisione precisando che "sono stati informati l'addetto militare israeliano in Italia, il nostro ambasciatore e l'addetto militare a Tel Aviv, oltre all'unità di crisi della Farnesina". Insomma, il governo ha reagito tempestivamente.