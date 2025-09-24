Flotilla, la sinistra occupa i banchi del governo: caos alla Camera

La Flotilla denuncia un altro attacco nella notte e la sinistra, insieme ai Cinque Stelle, prova a buttare la palla in tribuna in Parlamento con un'altra sceneggiata. Pd, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi e sinistra hanno chiesto la convocazione urgente di una conferenza dei capigruppo della Camera dopo l'attacco notturno con droni alla Flotilla. Alcuni parlamentari di Avs e M5s hanno occupato i banchi del governo e l'emiciclo.
E il presidente di turno dell'assemblea Giorgio Mule' li ha invitati a riprendere i loro posti, annunciando che la presidenza della Camera ha dato la disponibilità ad anticipare la capigruppo in calendario comunque nel pomeriggio. "I deputati e le deputate di Avs insieme alle altre opposizioni hanno occupato i banchi del governo nell'Aula della Camera chiedendo la convocazione della conferenza dei capigruppo, iniziative immediate del ministro Crosetto a difesa della Flottiglia sotto attacco dei droni israeliani e le comunicazioni di Giorgia Meloni", ha spiegato il vice capogruppo di Avs Marco Grimaldi. Sui banchi del governo, a bloccare la prosecuzione dei lavori, anche i deputati M5s Stefania Ascari e Leonardo Donno. Insomma siamo alle solite.
E la dem Boldrini ora parla, addirittura, di un attacco all'Italia: "Nella notte ben 11 barche della Global Sumud Flotilla sono state attaccate con droni, bombe sonore, gas urticante e l'interruzione delle comunicazioni. Gli ordigni hanno colpito gravemente diverse barche danneggiando la vela principale di almeno una di queste dove sono imbarcati due parlamentari italiani: Benedetta Scuderi e Marco Croatti. La Karma, a bordo della quale viaggiano Arturo Scotto e Annalisa Corrado, non è stata colpita. Fortunatamente, tutti sono illesi. L'attacco è avvenuto in acque internazionali al largo di Creta contro le barche di tre paesi: Italia, Regno Unito e Polonia. Questo equivale ad avere colpito tutti e tre questi Stati. L’Italia ha subito un attacco". I progressisti a quanto pare usano la Flotilla per attaccare il governo. Non per altro...