Flotilla, la sinistra occupa i banchi del governo: caos alla Camera

La Flotilla denuncia un altro attacco nella notte e la sinistra, insieme ai Cinque Stelle, prova a buttare la palla in tribuna in Parlamento con un'altra sceneggiata. Pd, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi e sinistra hanno chiesto la convocazione urgente di una conferenza dei capigruppo della Camera dopo l'attacco notturno con droni alla Flotilla. Alcuni parlamentari di Avs e M5s hanno occupato i banchi del governo e l'emiciclo.

E il presidente di turno dell'assemblea Giorgio Mule' li ha invitati a riprendere i loro posti, annunciando che la presidenza della Camera ha dato la disponibilità ad anticipare la capigruppo in calendario comunque nel pomeriggio. "I deputati e le deputate di Avs insieme alle altre opposizioni hanno occupato i banchi del governo nell'Aula della Camera chiedendo la convocazione della conferenza dei capigruppo, iniziative immediate del ministro Crosetto a difesa della Flottiglia sotto attacco dei droni israeliani e le comunicazioni di Giorgia Meloni", ha spiegato il vice capogruppo di Avs Marco Grimaldi. Sui banchi del governo, a bloccare la prosecuzione dei lavori, anche i deputati M5s Stefania Ascari e Leonardo Donno. Insomma siamo alle solite.