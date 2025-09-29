Capezzone e la Flotilla, "di cosa nessuno parla più": smascherato il piano dei compagni

Tutto quello che ruota intorno alla Flotilla domina i giornali di oggi. "Allora, vanno avanti, e nessuno parla più dei viveri. Cioè quello che doveva essere la loro missione. E' evidente che queste derrate non verranno più consegnate ma non ne parla più nessuno", chiosa Daniele Capezzone nella sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi.

"Allora non era quello l'obiettivo, l'obiettivo era creare il casino, lo scontro politico, arrivare al caso con Israele e poter far dire agli zatteranti italiani 'che vergogna, il governo...'".

"Giuseppe Conte dice: 'non dovete torcere un capello al nostro Croatti. Immagino la preoccupazione di Netanyahu", ironizza il direttore editoriale di Libero, ricordando come "il ministro Crosetto incontra la signora Delia, la portavoce dialogante, a chi ha detto che rischiano di andare incontro a conseguenze drammatiche. E Delia come ricambia? Con una bella intervista su Repubblica in cui dice che il governo ha rovinato tutto, c'era una mediazione ma purtroppo 'queste carogne del governo'...".

Le cose italiane: "Nel weekend la convention di Forza Italia con il nuovo manifesto. Attesa per le elezioni regionali nelle Marche, con affluenza molto bassa domenica sera. E poi lo sport: la vittoria importante del Milan sul Napoli e soprattutto il trionfo della Nazionale italiana ai Mondiali di pallavolo".