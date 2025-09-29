Regionali Marche, Acquaroli dopo la vittoria: "Determinati a continuare il lavoro"

Francesco Acquaroli rieletto nelle Marche. Il governatore del centrodestra ha ottenuto il 51,87 per cento, battendo l'avversario del centrosinistra Matteo Ricci al 44,93. Tra i partiti, il primo per voti è FdI con il 28,25. Il neo eletto governatore è arrivato al comitato elettorale accompagnato da Arianna Meloni. "Facciamo un grandissimo applauso a Francesco Acquaroli, segno distintivo del grande lavoro che è stato fatto", ha detto la responsabile della segreteria di FdI prima di passare la parola ad Acquaroli.

"Ringrazio la nostra classe dirigente, del centrodestra marchigiano, che è stata unita e coesa nella sfida di una terra, In questi cinque anni abbiamo iniziato ad affrontare in maniera approfondita, cercando una discontinuità. È stato un lavoro importante". Sono state le prime parole del governatore, che poi ha aggiunto: "Siamo determinati a continuare il lavoro iniziato, le tante riforme e le infrastrutture da completare. Una serie di obiettivi che dobbiamo finire per il bene della nostra regione. Lavoreremo per i giovani soprattutto in maniera particolare vogliamo mettere in campo ulteriori strategie per far sì che i nostri giovani possono trovare nelle Marche la risposta alle loro esigenze, lo faremo per le aree interne, per le aree colpite dal sisma, per quelle colpite dall'alluvione e credo che ci sia grande soddisfazione perché evidentemente il lavoro che abbiamo svolto è stato importante per la nostra comunità marchigiana". Poi, incalzato, ha risposto: "A chi dedico questa vittoria? A chi ha creduto prima di tutti in me, il presidente Meloni".