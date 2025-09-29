Libero logo
Marche
Flotilla
Garlasco

Regionali Marche, Acquaroli dopo la vittoria: "Determinati a continuare il lavoro"

di Caterina Spinellilunedì 29 settembre 2025
Regionali Marche, Acquaroli dopo la vittoria: "Determinati a continuare il lavoro"

(Youtube)

1' di lettura

Francesco Acquaroli rieletto nelle Marche. Il governatore del centrodestra ha ottenuto il 51,87 per cento, battendo l'avversario del centrosinistra Matteo Ricci al 44,93. Tra i partiti, il primo per voti è FdI con il 28,25. Il neo eletto governatore è arrivato al comitato elettorale accompagnato da Arianna Meloni. "Facciamo un grandissimo applauso a Francesco Acquaroli, segno distintivo del grande lavoro che è stato fatto", ha detto la responsabile della segreteria di FdI prima di passare la parola ad Acquaroli.

"Ringrazio la nostra classe dirigente, del centrodestra marchigiano, che è stata unita e coesa nella sfida di una terra, In questi cinque anni abbiamo iniziato ad affrontare in maniera approfondita, cercando una discontinuità. È stato un lavoro importante". Sono state le prime parole del governatore, che poi ha aggiunto: "Siamo determinati a continuare il lavoro iniziato, le tante riforme e le infrastrutture da completare. Una serie di obiettivi che dobbiamo finire per il bene della nostra regione. Lavoreremo per i giovani soprattutto in maniera particolare vogliamo mettere in campo ulteriori strategie per far sì che i nostri giovani possono trovare nelle Marche la risposta alle loro esigenze, lo faremo per le aree interne, per le aree colpite dal sisma, per quelle colpite dall'alluvione e credo che ci sia grande soddisfazione perché evidentemente il lavoro che abbiamo svolto è stato importante per la nostra comunità marchigiana". Poi, incalzato, ha risposto: "A chi dedico questa vittoria? A chi ha creduto prima di tutti in me, il presidente Meloni".

Ma si può? Boccia sbanda dopo la disfatta: "Voto solo per le Marche". E Fdi lo inchioda

Perdente Matteo Ricci, lo sconfitto rosica e accusa il Pd: "Per ogni nostro manifesto..."

Mitraglietta mitraglia Marche, Mentana e la stoccata a Ricci: "Sconfortante per chi pensava di veleggiare sulla Flotilla...

tag
regionali
francesco acquaroli
marche

Ma si può? Boccia sbanda dopo la disfatta: "Voto solo per le Marche". E Fdi lo inchioda

Perdente Matteo Ricci, lo sconfitto rosica e accusa il Pd: "Per ogni nostro manifesto..."

Mitraglietta mitraglia Marche, Mentana e la stoccata a Ricci: "Sconfortante per chi pensava di veleggiare sulla Flotilla...

ti potrebbero interessare

3072x2048

Boccia sbanda dopo la disfatta: "Voto solo per le Marche". E Fdi lo inchioda

Ignazio Stagno
3072x2304

Matteo Ricci, lo sconfitto rosica e accusa il Pd: "Per ogni nostro manifesto..."

Ignazio Stagno
1904x971

Marche, Mentana e la stoccata a Ricci: "Sconfortante per chi pensava di veleggiare sulla Flotilla...

Maria Pia Petraroli
1400x933

Marche, Giovanni Donzelli stana la sinistra: "Ma non era l'Ohio?"

Maria Pia Petraroli