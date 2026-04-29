Ecco le 7 spiagge più belle d'Italia: la classifica e le sorprese

Le Marche premiate dal Guardian. Il giornale britannico incorona quelle del Conero come le spiagge libere e naturali più belle d’Italia. Nella classifica svettano Sirolo e Numana al primo posto. Segue poi il Gargano, l’isola di Ponza e infine Pantelleria, l’isola d’Elba e la Maremma.

"La Riviera del Conero è il gioiello più prezioso delle Marche, in una regione ancora in gran parte invariata dal turismo di massa. Raramente sentirai una lingua diversa dall’italiano, visto che sono tutti locali e altri italiani durante le vacanze estive. Su uno sfondo mozzafiato di scogliere calcaree coperte da pini, una serie di baie protette con acqua limpida verde-blu e ciottoli bianchi compongono questo tratto di costa all’interno del parco regionale del Conero - si legge nell’articolo firmato da Katie McKnoulty -. Sirolo è una lunga spiaggia naturale alla fine di una discesa tortuosa tra gli alberi. C’è molto spazio per adagiare l’asciugamano sulle rocce lisce, con l’opzione di sedie e ombrelli a pagamento".