Alessia Morani, il flop: perde 2 seggi in un colpo solo

di Maria Pia Petrarolimartedì 30 settembre 2025
(Ansa)

Sconfitta su tutti i fronti per Alessia Morani nelle Marche, dove il governatore uscente del centrodestra Francesco Acquaroli ha avuto la meglio sul candidato di centrosinistra Matteo Ricci. L'esponente del Pd non solo non è riuscita a subentrare a Ricci all’Europarlamento (come prima dei non eletti alle Europee) - eventualità che si sarebbe verificata nel caso di vittoria del candidato presidente - ma non è riuscita nemmeno a ottenere un seggio in consiglio regionale. 

"Un sincero grazie a Matteo Ricci per l'impegno e la passione con cui ha condotto la campagna elettorale e desidero esprimere la mia gratitudine a tutti gli elettori che mi hanno dato fiducia e hanno scritto il mio nome sulla scheda - ha commentato la Morani -. Il vostro supporto, il vostro tempo e la vostra energia sono stati un faro in questa campagna. Sebbene non sia riuscita a ottenere il seggio, la vostra vicinanza è per me la vittoria più grande. Il mio impegno per il nostro territorio non si ferma qui, continuerò a lavorare per portare avanti le istanze e i valori in cui crediamo. Ancora grazie di cuore".

Fuori dal consiglio regionale anche la segretaria del Pd delle Marche, Chantal Bomprezzi. Che dopo il voto ha commentato: “Il risultato uscito dallo scrutinio ci consegna una sconfitta ma anche un dato politico chiaro: rispetto a 5 anni fa recuperiamo diversi punti percentuali, quasi 10. Il centrosinistra nelle Marche è tornato a competere”. Secondo lei, sul territorio sono state presentate “liste forti, con esponenti di spicco della società civile e tante autorevoli energie della nostra comunità democratica. Questo lavoro ha ricucito relazioni, rimesso al centro i bisogni reali e allargato la nostra base”. 

