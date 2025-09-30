Alessia Morani, il flop: perde 2 seggi in un colpo solo

Sconfitta su tutti i fronti per Alessia Morani nelle Marche, dove il governatore uscente del centrodestra Francesco Acquaroli ha avuto la meglio sul candidato di centrosinistra Matteo Ricci. L'esponente del Pd non solo non è riuscita a subentrare a Ricci all’Europarlamento (come prima dei non eletti alle Europee) - eventualità che si sarebbe verificata nel caso di vittoria del candidato presidente - ma non è riuscita nemmeno a ottenere un seggio in consiglio regionale.

"Un sincero grazie a Matteo Ricci per l'impegno e la passione con cui ha condotto la campagna elettorale e desidero esprimere la mia gratitudine a tutti gli elettori che mi hanno dato fiducia e hanno scritto il mio nome sulla scheda - ha commentato la Morani -. Il vostro supporto, il vostro tempo e la vostra energia sono stati un faro in questa campagna. Sebbene non sia riuscita a ottenere il seggio, la vostra vicinanza è per me la vittoria più grande. Il mio impegno per il nostro territorio non si ferma qui, continuerò a lavorare per portare avanti le istanze e i valori in cui crediamo. Ancora grazie di cuore".