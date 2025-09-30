Fatto Quotidiano, Todde-Marche? Trova le differenze: sconcerto e risate

Trova le differenze in prima pagina sul Fatto quotidiano: martedì 28 febbraio 2024, "Aria nuova in Sardegna. Todde azzoppa le destre" per celebrare la vittoria del campo largo alle regionali in Sardegna, con titolone e grande fotomontaggio della neo-governatrice Alessandra Todde, grillina, circondata dal leader del M5s Giusepppe Conte alla sua destra e la segretaria del Pd Elly Schlein alla sua sinistra.
La formula magica non si ripete però alle regionali delle Marche. E così oggi, martedì 30 settembre, Marco Travaglio infila la notizia del tracollo giallorosso in un più modesto e assai nascosto "cassettoncino", sempre in prima. Foto-Francobollo del vincitore, il governatore uscente Francesco Acquaroli del centrodestra, e titolo enigmatico: "Marche: vincono Acquaroli e astenuti, FdI sorpassa il Pd".
Ora, che il Fatto sia in pratica l'house organ non solo del Movimento, ma di Conte tout-court è roba arci-nota: questione di rapporti tra Travaglio e l'ex premier e di lettorato. E fin qui nulla da dire, ogni giornale sceglie la sua linea liberamente. Ma la coerenza non dovrebbe mai venire meno.
Così fa specie vedere tra i vincitori gli "astenuti", una annotazione politica molto polemica che contribuisce a sminuire il successo del centrodestra. Vero, chi ha scelto di restare a casa e non andare alle urne nelle Marche è stato un elettore su due. Peccato che un anno e mezzo fa, in Sardegna, l'astensione era stata di poco più bassa, con il 52,4% che aveva scelto di recarsi ai seggi. Eppure in quella circostanza nessuno in redazione né nell'ufficio di direzione del Fatto aveva pensato di farlo notare.
Ah, per la cronaca, Fratelli d'Italia ha sì superato il Partito democratico, e questo è un dato significativo. Ancora più significative però le cifre del Movimento 5 Stelle, il vero sconfitto di questa tornata amministrativa: Conte si è visto dimezzare i consensi rispetto alle elezioni europee del 2024 (confronto improprio, ma calzante per elezioni regionali così calcate di valenza nazionale dallo stesso centrosinistra): oggi poco sopra il 5% e sotto i 30mila voti contro il 9,68% (per 63.637 suffragi) del 2024. Non solo, secondo una prima analisi dei flussi elettorali fornita da Opinio per Rai, addirittura il 13% di chi alle ultime regionali del 2020 sosteneva il candidato grillino in questa occasione ha invece votato per Acquaroli. Notevole, ma per il Fatto non merita nemmeno un accenno. Che strano.