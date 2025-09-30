Fatto Quotidiano, Todde-Marche? Trova le differenze: sconcerto e risate

La formula magica non si ripete però alle regionali delle Marche. E così oggi, martedì 30 settembre, Marco Travaglio infila la notizia del tracollo giallorosso in un più modesto e assai nascosto "cassettoncino", sempre in prima. Foto-Francobollo del vincitore, il governatore uscente Francesco Acquaroli del centrodestra, e titolo enigmatico: "Marche: vincono Acquaroli e astenuti , FdI sorpassa il Pd".

Trova le differenze in prima pagina sul Fatto quotidiano: martedì 28 febbraio 2024, "Aria nuova in Sardegna. Todde azzoppa le destre" per celebrare la vittoria del campo largo alle regionali in Sardegna , con titolone e grande fotomontaggio della neo-governatrice Alessandra Todde , grillina, circondata dal leader del M5s Giusepppe Conte alla sua destra e la segretaria del Pd Elly Schlein alla sua sinistra.

Ora, che il Fatto sia in pratica l'house organ non solo del Movimento, ma di Conte tout-court è roba arci-nota: questione di rapporti tra Travaglio e l'ex premier e di lettorato. E fin qui nulla da dire, ogni giornale sceglie la sua linea liberamente. Ma la coerenza non dovrebbe mai venire meno.

Così fa specie vedere tra i vincitori gli "astenuti", una annotazione politica molto polemica che contribuisce a sminuire il successo del centrodestra. Vero, chi ha scelto di restare a casa e non andare alle urne nelle Marche è stato un elettore su due. Peccato che un anno e mezzo fa, in Sardegna, l'astensione era stata di poco più bassa, con il 52,4% che aveva scelto di recarsi ai seggi. Eppure in quella circostanza nessuno in redazione né nell'ufficio di direzione del Fatto aveva pensato di farlo notare.