FdI smaschera Elly Schlein: "Posa il megafono. Per un voto in più..."

Siamo alle solite. La batosta elettorale subita dal Pd e dal campo largo non ha insegnato nulla ai leader dell'opposizione. Anzi: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni continuano a sfruttare il conflitto in Medio Oriente per racimolare qualche voto alle urne. Con scarsissimi risultati. La segretaria del Pd, per esempio, ha attaccato alla Camera Giorgia Meloni con un intervento dai toni decisi: "Presidente Meloni, molli la clava e provi a fare la presidente del Consiglio di questo Paese"

Ma il premier aveva più volte sottolineato come il governo fosse in prima linea per aiutare il popolo palestinese. E, al tempo stesso, aveva espresso perplessità circa la missione della Flotilla. "Le operazioni di abbordaggio sono ancora in corso - le parole di Meloni -. Noi stiamo facendo, ovviamente minuto per minuto. L'unità di crisi della Farnesina questa notte sono stati in contatto con gli avvocati di alcuni degli imbarcati. Ovviamente faremo tutto quello che possiamo affinché queste persone possano tornare in Italia il prima possibile. Poi, al netto di questo, continuo a ritenere che tutto questo non porti alcun beneficio al popolo della Palestina. In compenso mi pare di capire che questo porterà molti disagi al popolo italiano. Lo stesso popolo italiano che ancora ieri veniva ringraziato dai palestinesi per quello che sta facendo".