Elly Schlein, urla in aula contro Meloni: "Molla la clava, fai il premier!"

Ancora una volta in Aula la segretaria del Pd alza i toni e mette sotto accusa Giorgia Meloni, ovviamente il tutto sfruttando la vicenda della Flotilla: "La premier avrebbe potuto dire anche ieri che questa e' una missione umanitaria che non avrebbe avuto luogo se il governo israeliano avesse permesso l'ingresso degli aiuti, come ha fatto ieri Pedro Sanchez. Presidente Meloni, molli la clava e provi a fare la presidente del consiglio per questo Paese", ha affermato la segretaria del Pd in Aula alla Camera rispondendo alle parole della premier sullo sciopero indetto, sono state le parole di Meloni, "non per il popolo palestinese ma per il week end lungo". E la Schlein attacca ancora usando la propaganda dei sindacati che associano l'agitazione dei lavoratori alla sfida della Flotilla contro Israele.

Ed ecco che Schlein attacca: "Non abbiamo sentito una parola di condanna o di critica" a fronte degli "atti di pirateria in acque" compiuti da Netanyahu" su Flotilla, a differenza di altri governi, ha rimarcato la dem.