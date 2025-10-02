Libero logo
Elly Schlein, urla in aula contro Meloni: "Molla la clava, fai il premier!"

di Ignazio Stagnogiovedì 2 ottobre 2025
(Ansa)

Ancora una volta in Aula la segretaria del Pd alza i toni e mette sotto accusa Giorgia Meloni, ovviamente il tutto sfruttando la vicenda della Flotilla: "La premier avrebbe potuto dire anche ieri che questa e' una missione umanitaria che non avrebbe avuto luogo se il governo israeliano avesse permesso l'ingresso degli aiuti, come ha fatto ieri Pedro Sanchez. Presidente Meloni, molli la clava e provi a fare la presidente del consiglio per questo Paese", ha affermato la segretaria del Pd in Aula alla Camera rispondendo alle parole della premier sullo sciopero indetto, sono state le parole di Meloni, "non per il popolo palestinese ma per il week end lungo". E la Schlein attacca ancora usando la propaganda dei sindacati che associano l'agitazione dei lavoratori alla sfida della Flotilla contro Israele.

Ed ecco che Schlein attacca: "Non abbiamo sentito una parola di condanna o di critica" a fronte degli "atti di pirateria in acque" compiuti da Netanyahu" su Flotilla, a differenza di altri governi, ha rimarcato la dem.

"La voce di chi in Italia non vuole essere complice si è alzata chiara" e "non accettabile che il governo provi a coprire il loro grido. Smettetela di criminalizzare ogni piazza", ha proseguito parlando di "un attacco di Meloni allo sciopero. Giù le mani dai diritti dei lavoratori". Insomma la solita retorica che a quanto pare, come nel caso delle Marche non ha portato consensi alla sinistra. 

elly schlein
giorgia meloni
Flotilla, anche a Torino il corteo a sostegno di Gaza

Flotilla, scontri a Bologna tra manifestanti e forze dell'ordine

Giuseppe Conte deraglia in aula: "Scioperi e Flotilla salveranno l'onore dell'Italia"

Flotilla, la farsa: cuoricini e "Bella Ciao" ai soldati Idf

