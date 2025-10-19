Onorato con la Salis. Ciriani a Washington e Abodi va all’oratorio

È tutto pronto per il mega evento di domani tra politica e glamour, volti nuovi di giovani amministratori bellocci e con le relazioni giuste e la regia, neanche tanto occulta, di Matteo Renzi che pensa già al 2027. Ufficialmente l’organizzatore è Alessandro Onorato, rampante assessore capitolino originario di Ostia specializzato nel settore turismo e sport e grandi eventi appunto, noto, tra l’altro, per avere un certo feeling con cantanti e personaggi del mondo dello spettacolo.

A lui si deve, ad esempio, l’idea di avere fatto cantare Achille Lauro quasi a sorpresa sulla scalinata di Piazza di Spagna, ma anche di avere pensato a Tony Effe per il concertone di Capodanno pagato dal Comune che poi le femministe del Pd hanno fatto saltare per via dei testi sessisti del rapper. Insomma, Onorato (anche se è in politica dai tempi di Alfio Marchini) è giovane e pieno di iniziative e domani sarà il protagonista della kermesse dei “sindaci” in programma al Parco dei Principi di Roma. Ci sarà, ovviamente Gualtieri, poi Silvia Salis da Genova, Gaetano Manfredi primo cittadino di Napoli, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, il consigliere regionale siciliano, Ismaele La Vardera. Una «rete civica» che è pronta alla politica nazionale.

xxx In occasione del 50esimo anniversario della Niaf (National Italian American Foundation), l’ambasciatore italiano a Washington, Marco Peronaci, ha invitato a cena centinaia di esponenti dell’imprenditoria, dell’industria e della politica. Tra gli altri, John Elkann, Aurelio De Laurentiis, Carlo Cimbri oltre a vari rappresentanti dell’amministrazione americana. Folta anche la rappresentanza politica: dal vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, alla ministra del Turismo Daniela Santanchè, al ministro peri rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, oltre al presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e quello del Lazio Francesco Rocca. Peronaci ha aperto la serata con un minuto di silenzio per i tre carabinieri, Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, uccisi nell’esplosione di un casolare in provincia di Verona. Poi ha sottolineato gli eccellenti rapporti tra Usa e Italia e tra la premier Meloni e Trump.



xxx Si chiama “Giovani e Oratori - la vita oltre i social” il convegno che la senatrice di Noi Moderati Mariastella Gelmini ha organizzato per domani a Palazzo Madama. Il partito di Maurizio Lupi interverrà in massa, tra i relatori don Riccardo Pincerato, direttore dell’Ufficio di Pastorale Giovanile Nazionale (Cei), e suor Anna Monia Alfieri, rappresentante delle scuole delle Marcelline e membro del Consiglio nazionale Scuola della Cei. Concluderà Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani.