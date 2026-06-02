Matteo Berrettini, la sorella di Cerundolo beccata mentre lancia il malocchio all'azzurro

Dopo Flavio Cobolli anche Matteo Berrettini si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros , secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra battuta di Parigi. L'azzurro ha battuto in tre set, con il punteggio di 6-3, 7-6 (2), 7-6 (6) l'argentino Juan Manuel Cerundolo , 'giustiziere' di Jannik Sinner al secondo turno. Il tennista romano, numero 105 al mondo, nel terzo set ha salvato tre set point infilando cinque punti di fila che gli hanno regalato il successo. Ai quarti Berrettini affronterà il vincente della sfida tra Frances Tiafoe e Matteo Arnaldi.

Eppure, durante il match, ciò che non è passato inosservato è stato un gesto: quello della sorella del rivale di Berrettini. Proprio sul punteggio di 6-3, 7-6, 6-6 in favore dell'italiano, le telecamere hanno ripreso la sorella di Cerundolo fare un malocchio ai danni di Matteo. La ragazza è stata beccata in diretta mentre lanciava gesti e parole tutt'altro che d'amore nei confronti del tennista azzurro. Nonostante il video abbia fatto il giro del web e sollevato non poca polemica, la fattura non ha sortito l'effetto sperato dalla ragazza.

"Il gesto censurabile ancora dall'angolo di Cerundolo con il tennista argentino del tutto incolpevole (ma che brutta gente che ha attorno). Comunque il malocchio ha portato male, rimbalzandole addosso alla grande E le corna chissà dove se le ritrova adesso?", commenta ironico qualcuno.