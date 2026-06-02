Libero logo
Terremoto Milan
Andrea Sempio
Jannik Sinner
Iran

Matteo Berrettini, la sorella di Cerundolo beccata mentre lancia il malocchio all'azzurro

martedì 2 giugno 2026
Matteo Berrettini, la sorella di Cerundolo beccata mentre lancia il malocchio all'azzurro

2' di lettura

Dopo Flavio Cobolli anche Matteo Berrettini si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra battuta di Parigi. L'azzurro ha battuto in tre set, con il punteggio di 6-3, 7-6 (2), 7-6 (6) l'argentino Juan Manuel Cerundolo, 'giustiziere' di Jannik Sinner al secondo turno. Il tennista romano, numero 105 al mondo, nel terzo set ha salvato tre set point infilando cinque punti di fila che gli hanno regalato il successo. Ai quarti Berrettini affronterà il vincente della sfida tra Frances Tiafoe e Matteo Arnaldi. 

Matteo Berrettini si divora Cerundolo e vola ai quarti: il colpo che fa esplodere Parigi

Matteo Berrettini avanza ai quarti di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di sv...

Eppure, durante il match, ciò che non è passato inosservato è stato un gesto: quello della sorella del rivale di Berrettini. Proprio sul punteggio di 6-3, 7-6, 6-6 in favore dell'italiano, le telecamere hanno ripreso la sorella di Cerundolo fare un malocchio ai danni di Matteo. La ragazza è stata beccata in diretta mentre lanciava gesti e parole tutt'altro che d'amore nei confronti del tennista azzurro. Nonostante il video abbia fatto il giro del web e sollevato non poca polemica, la fattura non ha sortito l'effetto sperato dalla ragazza. 

"Il gesto censurabile ancora dall'angolo di Cerundolo con il tennista argentino del tutto incolpevole (ma che brutta gente che ha attorno). Comunque il malocchio ha portato male, rimbalzandole addosso alla grande E le corna chissà dove se le ritrova adesso?", commenta ironico qualcuno.

tag
matteo berrettini
roland garros
juan manuel cerundolo

Ritorno Carlos Alcaraz, "educazione incrociata" in palestra: sfida totale a Sinner

Parigi show Arnaldi contro Tiafoe, il punto che fa esplodere i telecronisti: "Uno scandalo"

Rinascita al Roland Garros Matteo Berrettini, il gesto rivolto al suo box che spiega tutto: clamoroso a Parigi

ti potrebbero interessare

Allegri, scippo al Milan: vuole portare Rabiot al Napoli

Allegri, scippo al Milan: vuole portare Rabiot al Napoli

Inter, clamoroso scippo: chi vuole prendersi Dumfries a "due spicci"

Inter, clamoroso scippo: chi vuole prendersi Dumfries a "due spicci"

Carlos Alcaraz, "educazione incrociata" in palestra: sfida totale a Sinner

Carlos Alcaraz, "educazione incrociata" in palestra: sfida totale a Sinner

Giordania ai Mondiali 2026, ecco chi sono i cavalieri del "miracolo"

Giordania ai Mondiali 2026, ecco chi sono i cavalieri del "miracolo"

Claudio Savelli