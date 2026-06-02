Allegri, scippo al Milan: vuole portare Rabiot al Napoli

Tra i tifosi del Milan nelle ultime ore gira una teoria, piuttosto bizzarra per la verità: il Napoli avrebbe "scippato" Max Allegri ai rossoneri. La tesi di fondo è che l'allenatore livornese da qualche settimana si fosse accordato con Aurelio De Laurentiis per approdare in azzurro, in caso di mancata qualficazione del Diavolo in Champions League. Il sottotesto, malizioso, è che Max non abbia fatto tutto il possibile per raggiungere l'obiettivo, sicuro di approdare forse in una piazza più attrezzata e con progetti a lunga scadenza.

Di sicuro, però, c'è che il licenziamento di Allegri di tutto il resto dello staff tecnico e dirigenziale deciso dal patron Gerry Cardinale sembra aver aperto ufficialmente la "fuga dal Milan". Sicuro l'addio di Rafa Leao, probabile quello di Modrid, a un passo dal ritiro dopo il Mondiale. Possibile quello degli altri big, unici pezzi pregiati della rosa: Maignan, Pulisic, Pavlovic. E Adrien Rabiot. Il fedelissimo di Allegri approdato a Milanello su pressing dello stesso allenatore che lo aveva già avuto con successo alla Juventus e che ha approfittato della clamorosa rissa nello spogliatoio del Marsiglia per riportarlo in Italia.