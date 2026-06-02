Allegri, scippo al Milan: vuole portare Rabiot al Napoli

Tra i tifosi del Milan nelle ultime ore gira una teoria, piuttosto bizzarra per la verità: il Napoli avrebbe "scippato" Max Allegri ai rossoneri. La tesi di fondo è che l'allenatore livornese da qualche settimana si fosse accordato con Aurelio De Laurentiis per approdare in azzurro, in caso di mancata qualficazione del Diavolo in Champions League. Il sottotesto, malizioso, è che Max non abbia fatto tutto il possibile per raggiungere l'obiettivo, sicuro di approdare forse in una piazza più attrezzata e con progetti a lunga scadenza.
Di sicuro, però, c'è che il licenziamento di Allegri di tutto il resto dello staff tecnico e dirigenziale deciso dal patron Gerry Cardinale sembra aver aperto ufficialmente la "fuga dal Milan". Sicuro l'addio di Rafa Leao, probabile quello di Modrid, a un passo dal ritiro dopo il Mondiale. Possibile quello degli altri big, unici pezzi pregiati della rosa: Maignan, Pulisic, Pavlovic. E Adrien Rabiot. Il fedelissimo di Allegri approdato a Milanello su pressing dello stesso allenatore che lo aveva già avuto con successo alla Juventus e che ha approfittato della clamorosa rissa nello spogliatoio del Marsiglia per riportarlo in Italia.
Rafa Leao, l'ultimo tradimento al Milan: insulti al portoghese, cosa sta succedendoIl rapporto tra Rafa Leao e il mondo del tifo rossonero non è mai stato dei più semplici. E ora, dopo che ...
Ora il francese, che giocherà il Mondiale da titolare, potrebbe seguire Max a Napoli. Il suo stipendio in rossonero è alto, ma non proibitivo: 3,5 milioni di euro fino al 2028 per un giocatore di 31 anni appena compiuti, atleticamente integro e forse nel momento migliore della carriera. Secondo il Corriere dello Sport, Allegri vorrebbe affiancarlo a centrocampo a McTominay e Lobotka, per formare un trio completo dal punto di vista tecnico e fisico, con due mezzali dotatissime per inserimento e senso del gol.
Milan, Glasner è a un passo: ecco perché è una scelta rischiosaCon sei anni di ritardo potrebbe concretizzarsi il matrimonio tra Ralf Rangnick e il Milan. Tra le tantissime ipotesi su...
C'è da incastrare la situazione Anguissa, giocatore decisivo nei due scudetti firmati Spalletti e Conte, con contratto in scadenza nel 2027 e reduce da una stagione sfortunat. Rabiot potrebbe essere il perfetto sostituto del camerunense.