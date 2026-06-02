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Assassini, violenti e fuori di testa: viaggio nel "laboratorio" Genova

I servizi di Fuori dal coro mostrano il lato oscuro di una città dalla quale la sindaca vuole prendere il volo direzione Palazzo Chigi: non un bello spot
di Claudio Brigliadorimartedì 2 giugno 2026
Assassini, violenti e fuori di testa: viaggio nel "laboratorio" Genova

2' di lettura

«Ci siamo resi conto che si è alzato il livello della violenza». Qualcosa nel laboratorio del campo largo non sta andando per il verso giusto, perché a dirlo non è qualche esponente dell'opposizione in consiglio comunale, ma una semplice cittadina sempre più spaventata da una Genova che sembra in preda a immigrati fuori controllo, violenti e fuori di testa.

A Fuori dal coro, su Rete 4, Mario Giordano dedica ampio spazio alla città amministrata dal centrosinistra dalla quale la sindaca Silvia Salis vorrebbe spiccare il volo (anticipato?) in direzione Roma. Per conquistare la candidatura a Palazzo Chigi , dovrebbe far girare le cose alla perfezione invece è la solita città “progressista”. Aperta e inclusiva a parole. Un caos, nei fatti.

L’inviato Andrea Grattorola si reca sul posto per indagare sul senegalese irregolare in Italia da 8 anni, con sul groppone una sfilza di reati già commessi, fermato nei giorni scorsi in un parco del centro mentre trascinava il cadavere di un italiano, legato mani e piedi. Lo aveva appena ucciso a colpi di bottiglia. Un omicidio agghiacciante, una scena da film horror. Facendo un giro per i vicoli genovesi, il giornalista si imbatte così in diretta in un altro momento inquietante, incrociando uno straniero con la faccia insanguinata e in stato di evidente agitazione: «Il figlio di put**a mi ha dato le botte», urla l’uomo. «Figlio du put*a, tu e i 10 euro. tira fuori il mio sangue!». «Ma perché, gli hai venduto il crack?», domanda l’inviato del programma. «Guarda, questi sono 10 euro. Figlio di put*a, ancora chiama la polizia. Giuro che ti faccio il c*o, lo giuro su mia mamma, ti faccio il c*o», minaccia l’immigrato. «Hai la pipetta in mano, che cosa fai?. Questo figlio di put**a morirà per me».

Dall'alterato alla disagiata: una donna, con il calare delle tenebre, dà in escandescenze e sale sul tetto della macchina della polizia. La signora inveisce, gli agenti restano a guardare. Davanti alle telecamere, una sua amica se la prende con Fuori dal coro.

«Fate schifo al c***o», sibila all’indirizzo della troupe. «Ma voi che saltate sul tetto della polizia locale? Potete permettervi qualsiasi cosa?», contesta Grattorola. La stessa domanda che frulla in testa a molti telespettatori. 

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