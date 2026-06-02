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Generale Vannacci, la mezza apertura di Paolo Zangrillo: "Se vuole starci..."

martedì 2 giugno 2026
Generale Vannacci, la mezza apertura di Paolo Zangrillo: "Se vuole starci..."

2' di lettura

Un tema, nel centrodestra, è il generale Roberto Vannacci e il suo Futuro Nazionale, il neonato partito che, sondaggi alla mano, viene accreditato di un solido consenso, in media superiore al 4%, con picchi che lo quotano al 4,6 per cento.

Ma il generale è inviso a gran parte della maggioranza: Forza Italia ha più volte chiuso netto ad ogni tipo di alleanza; per Fratelli d'Italia le sue posizioni risultano troppo estreme, soprattutto in ambito continentale; la Lega, che il generale ha "tradito" per fondare il suo FN, per ovvie ragioni, da Matteo Salvini in giù, non ne vuole neppur sentir parlare.

Da par suo, il generale Vanancci si mantiene sornione quando si parla di alleanze: sullo sfondo, ovviamente, le prossime e imminenti elezioni politiche, previste per settembre 2027 ma che con tutta probabilità potrebbero piovere prima, anticipate di qualche mese, in primavera. Nei suoi recenti interventi, Vannacci non ha chiuso all'alleanza con le forze di maggioranza, ribadendo però che ci sono delle condizioni sulle quali non è disposto a scendere a compromessi.

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Ed è in questo contesto che, dal governo, si leva una voce a sorpresa. Quella di Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione, curiosamente un forzista. Intervistato da La Stampa, interpellato sull'ipotesi di un'alleanza aperta a Vannacci, Zangrillo risponde: "Ogni valutazione deve partire da un punto fermo: la coerenza con i nostri valori. Se vuole starci, Vannacci può condividerli. Le alleanze non si costruiscono per somma di sigle o convenienze elettorali come fa il centrosinistra; funzionano se c'è condivisione di principi", conclude Zangrillo. Certo, forse non un'apertura netta. Ma le parole del ministro si affrancano con decisione anche dal concetto di "chiusura" al generale.

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