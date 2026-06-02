Generale Vannacci, la mezza apertura di Paolo Zangrillo: "Se vuole starci..."

Un tema, nel centrodestra, è il generale Roberto Vannacci e il suo Futuro Nazionale, il neonato partito che, sondaggi alla mano, viene accreditato di un solido consenso, in media superiore al 4%, con picchi che lo quotano al 4,6 per cento.

Ma il generale è inviso a gran parte della maggioranza: Forza Italia ha più volte chiuso netto ad ogni tipo di alleanza; per Fratelli d'Italia le sue posizioni risultano troppo estreme, soprattutto in ambito continentale; la Lega, che il generale ha "tradito" per fondare il suo FN, per ovvie ragioni, da Matteo Salvini in giù, non ne vuole neppur sentir parlare.

Da par suo, il generale Vanancci si mantiene sornione quando si parla di alleanze: sullo sfondo, ovviamente, le prossime e imminenti elezioni politiche, previste per settembre 2027 ma che con tutta probabilità potrebbero piovere prima, anticipate di qualche mese, in primavera. Nei suoi recenti interventi, Vannacci non ha chiuso all'alleanza con le forze di maggioranza, ribadendo però che ci sono delle condizioni sulle quali non è disposto a scendere a compromessi.