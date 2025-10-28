Elly Schlein e gli espatriati? Piove la smentita: contro Meloni solo fango

Elly ha letteralmente dato i numeri, citando nell'intervista il dato legato all’ emigrazione giovanile: " 500 mila giovani hanno fatto la valigia e sono partiti perché i contratti sono troppo precari e perché i salari sono troppo bassi. È una specie di Decreto Flussi all’incontrario, che porta la firma di Giorgia Meloni".

I dieci punti guadagnati dal Pd da quando lei è segretaria? Falso. "Parlo una lingua che la gente capisce?", altra balla, almeno a giudicare la valanga di commenti sarcastici piovuti su X sotto ai video di Che tempo che fa . Ora però l'intervista di Elly Schlein da Fabio Fazio domenica sera si arricchisce di una nuova, devastante figura di palta che trasforma quel faccia a faccia in un pezzetto di propaganda purissima.

"Secondo la leader del Partito Democratico, dunque - sintetizza il sito di fact checking, non certo tacciabile di particolari simpatie per Meloni -, mentre il governo autorizza l’ingresso di lavoratori stranieri, nello stesso periodo centinaia di migliaia di giovani italiani sarebbero costretti a emigrare per la mancanza di opportunità e salari adeguati".

"Abbiamo verificato che cosa dicono le statistiche ufficiali, e il numero citato da Schlein risulta molto esagerato", si legge quindi nell'analisi di Pagella politica. "Secondo i dati più aggiornati, nei primi due anni di governo Meloni sono emigrati circa 270mila italiani: 156 mila nel 2024 e 114 mila nel 2023. Il numero sale a circa 370mila se si considera anche il 2022, quando però l’attuale governo si è insediato solo a fine anno. Anche tenendo conto di quest’ultimo dato, si resta ben lontani dai 500mila giovani evocati da Schlein: in due anni gli italiani che hanno lasciato il Paese sono quasi la metà, e non tutti giovani".

"È vero che i 156mila espatri registrati nel 2024 rappresentano un record dal 2002 ma c’è una spiegazione importante - suggerisce ancora il sito -: nel 2024 è entrata in vigore una sanzione per chi, pur vivendo all’estero da oltre un anno, non si iscrive all’AIRE come previsto dalla legge. È quindi probabile che una parte degli espatri registrati quell’anno riguardi cittadini già trasferiti all’estero da tempo, che hanno semplicemente regolarizzato la propria posizione anagrafica per evitare la multa".