Giorgia Meloni, la dichiarazione dei redditi: ecco tutti i numeri

Vedi alla voce: dare il buon esempio. Giorgia Meloni vara l'operazione trasparenza e pubblica la dichiarazione dei redditi 2025 per prima tra tutti i leader politici italiani. E il "verdetto" è per certi versi sorprendente: redditi dimezzati e nuova prima casa di proprietà all'Eur I redditi della leader di Fratelli d'Italia sono stati pubblicati sul sito della Camera dei Deputati e balza subito all'occhio il dato sul reddito: nel 2024 la presidente del Consiglio aveva dichiarato 459.460 euro, frutto anche dei diritti d’autore sui suoi libri di successo, Io sono Giorgia (2021) e La versione di Giorgia (2023). Nella nuova dichiarazione 2025, invece, il reddito complessivo di Meloni scende a 180.081 euro, meno della metà dell’anno precedente e inferiore anche ai 293.531 euro del 2023.

Secondo gli osservatori, il calo sarebbe dovuto alla riduzione delle royalties provenienti dalle sue pubblicazioni, che negli ultimi anni avevano pesato in modo significativo sul totale delle entrate. Nonostante la flessione, il reddito dichiarato rimane leggermente superiore ai 160.706 euro registrati nel 2022, anno della sua elezione a Palazzo Chigi. Attenzione, però: nel prossimo esercizio fiscale i redditi della premier potrebbero tornare a salire anche grazie all’anticipo per la versione americana del suo ultimo libro, I Am Giorgia: My Roots, My Principles, presentato e promosso sui social persino dal presidente americano Donald Trump. Spulciando nella dichiarazione della Meloni, emergono poi le imposte lorde che ammontano a 69.340 euro, e quelle nette che calano a 63.060 euro grazie a 6.274 euro di detrazioni. Di queste, 415 euro sono di erogazioni liberali, corrispondenti ai contributi mensili versati dalla premier a Fratelli d’Italia, 4.579 euro per interventi di recupero del patrimonio edilizio, probabilmente legati alla ristrutturazione della nuova abitazione acquistata all’Eur a Roma, 781 euro per interventi agevolati con le aliquote del 50%, 70%, 90% e 110%, 499 euro per spese di efficientamento energetico e installazione di dispositivi multimediali, riportate nel quadro RP della dichiarazione dei redditi. La grande novità immobiliare è rappresentata come detto dall'"acquisto definitivo nuova abitazione come prima casa", un villino nel quartiere Eur-Tre Pini. Per finanziarne l’acquisto, la premier ha acceso un mutuo ipotecario da 200mila euro con Banca Mediolanum il 23 dicembre 2024, al tasso fisso del 3,10% per i primi dieci anni e variabile per i successivi cinque. Le rate mensili, pari a 1.390,80 euro, vengono corrisposte ogni primo giorno del mese. Ulteriore dettaglio: il 10 giugno 2025 Meloni ha esercitato il diritto di surrogazione del mutuo trasferendo il finanziamento in un altro istituto di credito.

