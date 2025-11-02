Arianna Meloni, il video-fake su Berlusconi e Giorgia: la denuncia di FdI

Il consenso di Fratelli d'Italia e la popolarità di Giorgia Meloni e governo non solo tengono, ma crescono, il tutto dopo tre anni trascorsi a Palazzo Chigi. Già, un trend che ha pochissimi precedenti nella storia repubblicana. Un trend che è il segno tangibile del buongoverno: il consenso, infatti, non può essere frutto del caso.
E di pari passo le opposizioni arrancano, sono sempre più staccate nei sondaggi e sfilacciate all'interno di alleanze impossibili. Dunque, per provare ad uscire dal guado, per esempio Elly Schlein alza il volume della radio e delle sue sparate: si pensi all'allarme-democratico lanciato al congresso del Pse, dove ha sostenuto che con Meloni al governo la democrazia italiana sia in pericolo. Il risultato di tale fandonia? Una pioggia di critiche, anche da sinistra. Si pensi, per esempio, alle bordate di Romano Prodi contro la segretaria dem, bordate che hanno aperto un vero e proprio caso a sinistra.
Italo Bocchino stana il Pd: "La sanzione a Ranucci decisa da loro"Caso Report e Sigfrido Ranucci, che botta. Il polverone sul membro del collegio del Garante della Privacy "avvistat...
Dunque, che cosa resta? Quale altro tipo di mistificazione? Presto detto: taroccare i discorsi con l'intelligenza artificiale. C'è un precedente, freschissimo: quello del video di Giovanni Donzelli che attaccava Sigfrido Ranucci dopo l'attentato, la bomba che ha distrutto la sua auto. "Ha messo il naso dove non doveva", diceva Donzelli nell'agghiacciante video-fake, un caso denunciato da Fratelli d'Italia. Eppure, chissà, magari qualcuno ancora crede a quelle immagini.
Il punto è che oggi, a pochi giorni di distanza dal caso-Donzelli, ecco servito un bis altrettanto bieco, volgare, schifoso. Vittima della manomissione da intelligenza artificiale è Arianna Meloni, capo della segreteria politica e responsabile del tesseramento di FdI.
Report, lo sfogo di Arianna Meloni: "Così si rovinano le vite"Ufficialmente non parla, Arianna Meloni. Un po' per il ruolo, quello di responsabile della segreteria politica di Fr...
Dunque un nuovo video-fake, Arianna Meloni sul palco, il microfono in mano e le seguenti parole: "Mia sorella ha votato le cose più schifose per accaparrarsi le benevolenze di Silvio Berlusconi, eppure lui continuava a chiamarla zocc***". Tutto falso, ovviamente. Altrettanto ovviamente, tutto orribile. Altre fake-news diffuse da chi non sa davvero più che pesci pigliare. Anche in questo caso, puntuale, piova la denuncia di FdI, che su X rilancia il video e commenta: "Sempre più disperati, si inventano di tutto pur di attaccare Fratelli d’Italia e i suoi esponenti. Dopo Donzelli, adesso manomettono i discorsi di Arianna Meloni. Non conoscono vergogna". C'è poco da aggiungere.
Sempre più disperati, si inventano di tutto pur di attaccare Fratelli d’Italia e i suoi esponenti. Dopo Donzelli, adesso manomettono i discorsi di Arianna Meloni. Non conoscono vergogna. pic.twitter.com/VHHiampIYh— Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) November 2, 2025