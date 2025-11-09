La Lega inchioda Landini: "L'80% degli scioperi di venerdì. Difende il suo weekend lungo"

Maurizio Landini ha annunciato per il prossimo 12 dicembre l'ennesimo sciopero generale. Non solo lo fa sotto Natale, ma come al solito di venerdì. E così il Carroccio, con una nota molto precisa rinfresca la memoria a mister Cgil: "Varie sigle sindacali, Cgil in testa, nel 2025 hanno organizzato 22 scioperi generali (sette sono stati annunciati tra novembre e dicembre), che si aggiungono a una miriade di mobilitazioni locali e di categoria. Guarda caso, le forme più radicali di protesta sono state previste per quasi l'80% dei casi - ovvero 17 su 22, il 77,2%- di venerdì o di lunedì. E gli altri? Di sabato. Oppure nei festivi. Maurizio Landini nega che voglia organizzarsi il weekend lungo: ci dica perché la difesa dei lavoratori non è mai in agenda, per esempio, in qualche mercoledì feriale. Chiediamo rispetto per milioni di cittadini italiani ostaggio di qualche sindacalista festaiolo, viziato e capriccioso".