La Lega inchioda Landini: "L'80% degli scioperi di venerdì. Difende il suo weekend lungo"

domenica 9 novembre 2025
Maurizio Landini ha annunciato per il prossimo 12 dicembre l'ennesimo sciopero generale. Non solo lo fa sotto Natale, ma come al solito di venerdì. E così il Carroccio, con una nota molto precisa rinfresca la memoria a mister Cgil: "Varie sigle sindacali, Cgil in testa, nel  2025 hanno organizzato 22 scioperi generali (sette sono stati annunciati tra novembre e dicembre), che si aggiungono a una miriade  di mobilitazioni locali e di categoria. Guarda caso, le forme più  radicali di protesta sono state previste per quasi l'80% dei casi  - ovvero 17 su 22, il 77,2%- di venerdì o di lunedì. E gli altri? Di  sabato. Oppure nei festivi. Maurizio Landini nega che voglia  organizzarsi il weekend lungo: ci dica perché la difesa dei lavoratori  non è mai in agenda, per esempio, in qualche mercoledì feriale.  Chiediamo rispetto per milioni di cittadini italiani ostaggio di  qualche sindacalista festaiolo, viziato e capriccioso".

