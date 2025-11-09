Libero logo
Giustizia
Garlasco
Ponte sullo Stretto
Russia-Ucraina

Sondaggio Bidimedia, Fdi sempre in testa. Clamoroso: chi sorpassa Schlein e Conte

domenica 9 novembre 2025
Sondaggio Bidimedia, Fdi sempre in testa. Clamoroso: chi sorpassa Schlein e Conte

2' di lettura

Il nuovo sondaggio Bidimedia offre uno spaccato aggiornato delle intenzioni di voto in Italia, confermando la solidità della destra e le persistenti difficoltà del centrosinistra. Fratelli d’Italia si conferma al vertice con il 29,5%, traino indiscusso della coalizione di centrodestra. Seguono Lega all’8% e Forza Italia intorno all’8%, con Noi Moderati che rimane ai margini, senza incidere significativamente.Nel centrosinistra, il Partito Democratico si attesta al 22,2%, unico partito progressista sopra il 20%, ma incapace di colmare il gap con FdI. Il Movimento 5 Stelle recupera lentamente al 12,5%, mentre Alleanza Verdi-Sinistra sale al 6,9%, segnalando una timida ripresa dell’elettorato di sinistra, frammentato ma non svanito. L’area riformista, con Italia Viva, Azione, +Europa e micro-formazioni, resta marginale, senza peso reale.

Il sondaggio evidenzia tre costanti: la stabilità della destra, la frammentazione a sinistra e l’assenza di un leader unificante per il campo progressista. Tra gli elettori del centrosinistra, infatti, il 31% indica Silvia Salis (sindaca Pd di Genova) come guida ideale del “campo largo”, superando Giuseppe Conte al 30% ed Elly Schlein al 27%. Più indietro Maurizio Landini al 7% e Gaetano Manfredi al 5%, prova che appelli sindacali o civici non bastano a colmare il vuoto politico.

Supermedia, Meloni fa il vuoto sul Pd. C'è un dato inaspettato: ecco chi cresce

La nuova Supermedia YouTrend per AGI, basata su oltre 10 sondaggi degli ultimi giorni, conferma i rapporti di forza tra ...

Se si votasse oggi, la coalizione di destra vincerebbe agevolmente, con Giorgia Meloni confermata premier. Non solo per i numeri superiori (FdI al 29,5%, Lega e FI intorno all’8%), ma per la chiara leadership e struttura compatta. Al contrario, la sinistra ha un bacino potenzialmente maggioritario, ma disperso tra Pd (22,2%), M5S (12,5%) e Avs (6,9%), senza un volto capace di unire tutti.

Sondaggio Dire-Tecnè, tracollo M5s: si prende quasi tutto FdI

Buone notizie in casa centrodestra. Prosegue il trend positivo di Fratelli d'Italia che anche questa settimana vede ...
tag
sondaggio
fdi
pd
giorgia meloni
elly schlein
silvia salis

Muro di Berlino Giorgia Meloni fa impazzire la sinistra: "Nuova alba di libertà e democrazia"

E a sinistra solo silenzio "Meloni ha fatto la modella": Hannoun insulta, Fdi insorge

L'editoriale La sinistra è rimasta quella dello yacht

ti potrebbero interessare

Campania, Gasparri inchioda Roberto Fico: "Come hai campato in questi anni?"

Campania, Gasparri inchioda Roberto Fico: "Come hai campato in questi anni?"

Redazione
Giorgia Meloni fa impazzire la sinistra: "Nuova alba di libertà e democrazia"

Giorgia Meloni fa impazzire la sinistra: "Nuova alba di libertà e democrazia"

Redazione
La patrimoniale sarà un autogol per Schlein?

La patrimoniale sarà un autogol per Schlein?

Patrimoniale, rissa a sinistra tra Pd, M5s e Avs

Patrimoniale, rissa a sinistra tra Pd, M5s e Avs

Redazione