Meloni, sindacalista eletto con Pd e Avs posta una sua foto a testa in giù: scoppia il caso

di
lunedì 17 novembre 2025
2' di lettura

Dalle critiche alle minacce. A sinistra stanno scherzando col fuoco. Cristian Quarta, sindacalista e consigliere comunale di Vaglia eletto nella lista ‘Con Silvia per Vaglia’ formata dal Partito democratico e da Alleanza Verdi e Sinistra, ha pubblicato sui propri social una foto del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a testa in giù (poi eliminata dopo qualche ora). Un fatto increscioso. Ma non isolato, visto quanto si vede nelle piazze italiane durante le manfestazioni dei pro-Pal. 

E’ sconcertante che un rappresentante delle istituzioni pubblichi una foto del genere: è un gesto di violenza politica vergognoso e gravissimo. Cristian Quarta, secondo le biografie, inoltre ricopre il ruolo di sindacalista della Filcams CGIL - ha spiegato Giovanni Donazelli -. La foto pubblicata è ripresa dalla chiusura della campagna elettorale a Napoli. Quando mancano gli argomenti la sinistra non sa fare altro che ricorrere a questi indegni artifici. Un fatto grave, ancor più grave perché a diffondere queste immagini sono rappresentanti delle istituzioni".

Enzo Iacchetti, l'attacco-choc: "Fascistelli, saltate finché non crollerà il palco"

Pro-pal, antifascista e contro il governo Meloni. Enzo Iacchetti incarna il perfetto idolo della sinistra, sia a parole ...

E ancora: "Aspettiamo la condanna del fatto da parte non solo del sindaco di Vaglia, ma ci aspettiamo una presa di distanze anche dal sindaco della città metropolitana di Firenze, Sara Funaro, dal Presidente della Regione Eugenio Giani e dei leader del Pd Elly Schlein e di Avs Bonelli e Fratoianni. Inutile invece chiederlo a Maurizio Landini, segretario generale del sindacato a cui appartiene il luminare che oggi ha pensato bene di postare questa immagine sui propri social, perché già sappiamo che non lo farà. E’ lo stesso che ha dato della ‘cortigiana’ a Giorgia Meloni e che non perde occasione per fomentare le piazze all’odio”.

Non si è fatta attendere la reazione di Fratelli d'Italia che sui social ha commentato: "Ecco a voi la tolleranza e la democrazia secondo questo sindacalista e consigliere comunale di sinistra. Il PD e la CGIL condanneranno questo gesto di odio e di violenza politica, o anche questa volta chiuderanno un occhio?".

Conti pubblici L'Ue premia Meloni: "Possibile uscita dalla procedura di infrazione in primavera"

Fango Enzo Iacchetti, l'attacco-choc: "Fascistelli, saltate finché non crollerà il palco"

Sul palco di Napoli Chi non salta è un comunista: il coro che fa impazzire la sinistra

