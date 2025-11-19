Susanna Cherchi, non solo Valditara: spuntano insulti anche a Berlusconi

"Valditara è come i mariti che uccidono le donne". L'insulto, a dir poco sconvolgente, è arrivato in Aula da Susanna Cherchi. Le parole della deputata del Movimento 5 Stelle hanno subito indignato gli esponenti del centrodestra. Ora, però, emerge un altro dettaglio: la grillina è avvezza a critiche, attacchi e sparate. Soprattutto online. Sui social non sono passati inosservati alcuni commenti su Vincenzo De Luca, ma anche su Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.

Eccoli: "Studenti della Federico II andate al diavolo. Avete votato per De Luca. Vergognatevi". E ancora: "Mi chiedo perché la Lega abbia blindato De Luca sulla sanità in Campania. Mafia e camorra insegnano". Il riferimento diffamatorio ai rapporti tra mafia e politica poi si ripete: "Salvini col mafioso De Luca. Salvini col mafioso Berlusconi. E se ci fosse ancora Riina?". E anche: "Berlusca, De Benedetti, Renzi odiano i 5 Stelle. Riina odiava Falcone e Borsellino. Fate voi". Insomma, una 'hater' di professione.