Che tempo che fa, Saviano da Fazio insulta e piange: "Un prezzo da pagare, mi sono stancato"

Roberto Saviano è stato uno degli ospiti d’eccezione di Fabio Fazio nell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa sul Nove. Lo scrittore napoletano, autore del libro-inchiesta pubblicato nel 2006 Gomorra, è stato costretto da allora a vivere sotto scorta per le minacce ricevute dai clan. Saviano, intervistato da Fazio, si esprime così dopo l'assoluzione per la querela presentata da Matteo Salvini, definito "ministro della Malavita" dallo scrittore.

"Portare gli scrittori, gli intellettuali, i giornalisti in tribunale da parte di un ministro è un atto assolutamente autoritario. In questi anni le prime pagine che sono state utilizzate, spese contro di me, hanno reso ordinario l'attacco del potere politico verso un intellettuale che non ha nessun altro potere se non la sua firma, le sue parole, i lettori, se ce li ha. È sproporzionato".

Saviano, poi, entra nel merito della causa finita nel nulla: "Questa vittoria ha permesso di difendere la possibilità di criticare radicalmente il potere politico". Quindi, emerge l’amarezza dopo anni di scontro perenne vissuto in Italia contro chi non la pensa come lui: "Sono disilluso, quando ci ho creduto non credevo che fosse un'illusione, che la parola potesse effettivamente trasformare le cose. E che potesse farlo ottenendo, per esempio, la solidarietà come un atto ordinario e non eccezionale. Credevo che la politica, vedendo la luce, potesse davvero trasformare le cose. E invece no, essere disillusi significa che adesso so le conseguenze delle parole spese, ma ne conservo comunque la responsabilità. Non ho perso – spiega Saviano - la consapevolezza della necessità di raccontare e nella possibilità incredibile di chi ascolta, perché nel momento in cui qualcuno si prende del tempo e ascolta queste storie, lui stesso, lei stessa diventa mezzo di trasformazione. Ma so benissimo che c'è sempre un prezzo da pagare, forse mi sono un po' stancato di pagarlo".