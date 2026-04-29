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Jannik Sinner e la "minaccia" di Rafael Jodar: cosa dice a pochi minuti dal match a Madrid

mercoledì 29 aprile 2026
Jannik Sinner e la "minaccia" di Rafael Jodar: cosa dice a pochi minuti dal match a Madrid

2' di lettura

Con ogni probabilità è la partita più attesa del torneo di Madrid quella tra Jannik SinnerRafael Jodar. Quest'ultimo, 19enne spagnolo, è già considerato da molti un fenomeno. Jodar arriva a sfidare il numero 1 del mondo dopo essere partito dalle qualificazioni e aver eliminato, in serie, De Jong, De Minaur, dove sugli spalti a osservarlo c'era proprio Sinner, Fonseca e Kopriva.

Non a caso, su quella che va in scena mercoledì 29 aprile Jodar ha ammesso: "È una partita molto difficile. Cercherò di giocare al meglio, imparare molto e mantenere la stessa mentalità, fiducioso di avere le mie possibilità di vincere. Jannik è un grande giocatore, sarà una partita molto bella domani e non vedo l’ora di giocare contro di lui per la prima volta qui a Madrid. È molto emozionante. Jannik è un giocatore eccezionale a tutto tondo, lo si vede in ogni partita che gioca. È sempre molto concentrato, con una grande mentalità. Questo lo aiuta molto durante le partite. Ovviamente, ha un ottimo dritto e un ottimo rovescio. È un grande giocatore. Se voglio fare bene, dovrò dare il massimo". 

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Eppure il 19enne non si dà per vinto e in conferenza stampa ha precisato: "Affronterò un punto alla volta; c’è ancora molta strada da fare prima di poterci pensare. So che se gioco bene, con la giusta mentalità e un buon tennis, avrò la possibilità di vincere. Devo fare molto bene quello che ho fatto finora, concentrandomi più sul mio gioco che su quello dell’avversario".

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