Jannik Sinner e la "minaccia" di Rafael Jodar: cosa dice a pochi minuti dal match a Madrid

Con ogni probabilità è la partita più attesa del torneo di Madrid quella tra Jannik Sinner e Rafael Jodar. Quest'ultimo, 19enne spagnolo, è già considerato da molti un fenomeno. Jodar arriva a sfidare il numero 1 del mondo dopo essere partito dalle qualificazioni e aver eliminato, in serie, De Jong, De Minaur, dove sugli spalti a osservarlo c'era proprio Sinner, Fonseca e Kopriva.

Non a caso, su quella che va in scena mercoledì 29 aprile Jodar ha ammesso: "È una partita molto difficile. Cercherò di giocare al meglio, imparare molto e mantenere la stessa mentalità, fiducioso di avere le mie possibilità di vincere. Jannik è un grande giocatore, sarà una partita molto bella domani e non vedo l’ora di giocare contro di lui per la prima volta qui a Madrid. È molto emozionante. Jannik è un giocatore eccezionale a tutto tondo, lo si vede in ogni partita che gioca. È sempre molto concentrato, con una grande mentalità. Questo lo aiuta molto durante le partite. Ovviamente, ha un ottimo dritto e un ottimo rovescio. È un grande giocatore. Se voglio fare bene, dovrò dare il massimo".