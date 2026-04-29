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Ilaria Salis, domanda in Aula e lei scappa: "Ecco il video della codarda"

mercoledì 29 aprile 2026
Ilaria Salis, domanda in Aula e lei scappa: "Ecco il video della codarda"

1' di lettura

Ilaria Salis scappa dal confronto. Accade al Parlamento europeo, dove a incalzarla ci pensa Silvia Sardone. È lei, vicesegretaria della Lega, a raccontare l'accaduto su Instagram: "Accetterà la domanda? Parla di diritti". Quei diritti che come al solito "o sono di tutti, oppure di nessuno. Altrimenti si chiamano privilegi". Dopo l’intervento, l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra italiana si è tirata indietro, negando a Sardone di farle una domanda per l’ennesima volta. "Non avevo dubbi", ha replicato la leghista prima di scendere nei dettagli.

"Ho appena provato a fare una domanda a Ilaria Salis e anche questa volta, ovviamente, è scappata dal confronto". Nel frattempo ecco che Sardone inquadra Salis mentre parla in Aula: "Non è un gioco a somma zero, ma una lotta che rafforza l'altra". Poi l'intervento della leghista: "Accetterà la domanda?".

E il tecnico rivela a Salis che c'è una domanda per lei. Risultato? Il video la immortala mentre con la testa fa "no". "Ecco, non avevo dubbi. Non avevo dubbi. Mai il confronto, è troppo difficile. Troppo difficile. Codarda". Da qui la dura conclusione: "Al Parlamento europeo Ilaria Salis, come al solito, scappa dal confronto e non risponde alle mie domande. Patetica!". 

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