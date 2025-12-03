Gasparri irride Francesca Albanese: "Esiste, ci dobbiamo rassegnare"

"Francesca Albanese mi ricorda una delle imitazioni del repertorio della compianta Anna Marchesini. A volte anche un promo di uno degli spettacoli di Teresa Mannino, la comica siciliana. Ma poi realizzo che invece è vera: la Albanese esiste e ci dobbiamo rassegnare. Però non posso fare a meno di chiedermi chi gli ha dato questo incarico. E perché la invitano in televisione, la intervistano… Ancora ieri sera l’ho vista in tv che parlava e straparlava". Maurizio Gasparri non usa giri di parole e risponde con decisione alle accuse lanciate da Francesca Albanese ad Accordi&Disaccordi, il programma sul Nove condotto da Luca Sommi.

"A questo punto sto passando dalla critica alla commiserazione - ha proseguito Gasparri nell'intervista rilasciata al Secolo d'Italia -. Sinceramente? Vorrei parlare con qualche familiare: penso che questa donna abbia bisogno di qualcuno che le stia vicino. Anzi vorrei fare un appello tramite voi ai suoi congiunti: la vedo in difficoltà, e penso necessiti davvero di sostegno".