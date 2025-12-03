Gasparri irride Francesca Albanese: "Esiste, ci dobbiamo rassegnare"

"Francesca Albanese mi ricorda una delle imitazioni del repertorio della compianta Anna Marchesini. A volte anche un promo di uno degli spettacoli di Teresa Mannino, la comica siciliana. Ma poi realizzo che invece è vera: la Albanese esiste e ci dobbiamo rassegnare. Però non posso fare a meno di chiedermi chi gli ha dato questo incarico. E perché la invitano in televisione, la intervistano… Ancora ieri sera l’ho vista in tv che parlava e straparlava". Maurizio Gasparri non usa giri di parole e risponde con decisione alle accuse lanciate da Francesca Albanese ad Accordi&Disaccordi, il programma sul Nove condotto da Luca Sommi.
"A questo punto sto passando dalla critica alla commiserazione - ha proseguito Gasparri nell'intervista rilasciata al Secolo d'Italia -. Sinceramente? Vorrei parlare con qualche familiare: penso che questa donna abbia bisogno di qualcuno che le stia vicino. Anzi vorrei fare un appello tramite voi ai suoi congiunti: la vedo in difficoltà, e penso necessiti davvero di sostegno".
Subito dopo il senatore azzurro ha commentato la "moda" dei suoi solidali - o ex solidali - di sinistra che, dopo le ultime uscite dell'Albanese, stanno pensando di revocarle la cittadinanza onoraria in Comuni rossi come Firenze o Bologna. "Penso che hanno preso una cantonata - ha detto Gasparri -. Che hanno dato rilevanza a una persona che non la meritava, e che continua a fare a gaffes: una volta arriva addirittura ad attaccare la senatrice a vita Liliana Segre. La volta dopo ammonisce i giornalisti… Hanno sbagliato, però vede, questi sindaci dimostrano di essere recidivi, perché ancora una volta, non più tardi di ieri, il sindaco Lorusso ha criticato Piantedosi, difendendo di fatto Askatasuna".
E ancora: "Come anche il primo cittadino di Bologna, Matteo Lepore, che a sua volta se l’è presa col ministro dell’Interno invece che con i violenti. Insomma, credo che questi sindaci della Nouvelle Vague della sinistra abbiano decisamente sbagliato rotta, e continuino a stare dalla parte sbagliata: esattamente come la Albanese. È come se ci fosse da parte della sinistra una sorta di cupidigia a stare dalla parte sbagliata. Speriamo che la gente capisca che quella giusta è la nostra. E che quindi - ha concluso - continui a stare con noi".