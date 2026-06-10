Roberto Vannacci, la minaccia: "Nessun limite", chi passa col generale

Roberto Vannacci è pronto a scendere in campo stasera su La7. Il generale, eurodeputato ed ex Lega, sarà ospite per la prima volta di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, in un confronto che si annuncia acceso. Intanto, il suo partito, Futuro Nazionale, continua a macinare consensi e adesioni, confermandosi come la vera novità di questo finale di legislatura.Secondo i sondaggi, il movimento avrebbe già sfiorato il 5%. Un risultato che alimenta l’ottimismo tra i “vannacciani”.

"Non mettiamo limiti alla provvidenza", ha dichiarato Vannacci al Giornale, aprendo esplicitamente alla possibilità di nuovi ingressi parlamentari da Lega e Forza Italia.Oggi stesso tre consiglieri comunali di Brindisi hanno lasciato Forza Italia per aderire a Futuro Nazionale, costituendo un nuovo gruppo consiliare. Il partito continua a crescere anche tra gli iscritti: "Siamo quasi a 100mila", esulta il generale, che definisce il progetto "inarrestabile".