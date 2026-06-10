Roberto Vannacci, la minaccia: "Nessun limite", chi passa col generale

Roberto Vannacci è pronto a scendere in campo stasera su La7. Il generale, eurodeputato ed ex Lega, sarà ospite per la prima volta di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, in un confronto che si annuncia acceso. Intanto, il suo partito, Futuro Nazionale, continua a macinare consensi e adesioni, confermandosi come la vera novità di questo finale di legislatura.Secondo i sondaggi, il movimento avrebbe già sfiorato il 5%. Un risultato che alimenta l’ottimismo tra i “vannacciani”.
"Non mettiamo limiti alla provvidenza", ha dichiarato Vannacci al Giornale, aprendo esplicitamente alla possibilità di nuovi ingressi parlamentari da Lega e Forza Italia.Oggi stesso tre consiglieri comunali di Brindisi hanno lasciato Forza Italia per aderire a Futuro Nazionale, costituendo un nuovo gruppo consiliare. Il partito continua a crescere anche tra gli iscritti: "Siamo quasi a 100mila", esulta il generale, che definisce il progetto "inarrestabile".
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Sabato e domenica prossimi si terrà all’Auditorium di Via della Conciliazione la prima assemblea nazionale del partito. Dopo il debutto all’Eur, i delegati da tutta Italia eleggeranno i responsabili regionali. Un passaggio fondamentale per strutturare l’organizzazione, attualmente guidata dal consigliere regionale toscano Massimiliano Simoni.Sul fronte mediatico, Vannacci non sembra preoccupato dal faccia a faccia con Gruber. "Non mi fanno paura le domande scomode", ha detto, ricordando di essere già stato altre volte su La7. E sui social risponde piccato agli attacchi, come quello di Gad Lerner. "Più ci attaccano, più cresce la curiosità. Raggiungeremo il 20% nel giro di pochi mesi", ha scritto, ironizzando sul fatto che dovrà mandare la tessera onoraria a «metà dei salotti televisivi".