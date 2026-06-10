Graciela e la signora Maddalena: al "Fatto" sono nervosetti

Nervosetti, in casa Fatto quotidiano. Come dare loro torto: Marco Travaglio e soci sono stati appena travolti dall’astronomica richiesta danni di Nicole Minetti di 250mila euro per quanto pubblicato nell’ultimo mese. «Grazia, Graciela e grazie al Fatto», ironizza David Parenzo a L’aria che tira, su La7, riferendosi alla massaggiatrice testimone-chiave che ha ritrattato tutto, inguaiando il Fatto.

Maddalena Loy, ospite in studio, riassume: «Ti dice: guarda, io non avevo mai detto quelle cose. Non solo: non ti ha dato neanche l’autorizzazione alla diffusione di quella conversazione. Ci sono 8 testimoni del ranch che hanno smentito quello che voi avete detto. Ma una volta chiedere scusa non si può?». In collegamento, Marco Lillo, firma di punta di Travaglio, risponde piccato: «I 250 milioni ce li chiedono perché noi facciamo il nostro mestiere. Questa signora qui presente, così disinformata, non può dire che il Fatto non aveva l’autorizzazione. Signora, legga i giornali. Ieri è uscito un articolo...». «È una collega, perché una signora- lo interrompe Maria Teresa Meli del Corriere della Sera, anche lei in studio e furiosa -.

Lillo! Lillo! Lillo! Questa è una cosa che esigo, e che diamine!». Il diretto interessato ironizza: «Dottoressa, professoressa, ho sbagliato titolo, mi perdoni». Quindi spiega: «Il collega Mackinson ha scritto a Graciela: “Posso pubblicare con tuo nome e cognome?”. Risposta: “Sì”».