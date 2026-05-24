Sinistra a caccia dei voti della Flotilla: Dibba, Albanese, Avs e M5s, cosa sta succedendo

Su un punto sono tutti d’accordo: non finisce qui. La partita della Global Sumud Flotilla non è certo terminata con l’espulsione lampo degli attivisti e il loro ritorno a casa, con il carico di denunce per i presunti maltrattamenti subiti in Israele. Nossignore. La mobilitazione sarà permanente, come lascia presagire la nota diffusa dagli organizzatori all’indomani del rimpatrio dei militanti, laddove fissa come condizioni per il passo indietro l’interruzione dei «rapporti militari, commerciali, accademici» con Israele, la liberazione di «tutti i prigionieri politici palestinesi, in Italia e nei territori occupati» e la fine dell’«occupazione» israeliana.

Un «vaste programme» che necessita di un braccio politico. E le manovre, a sinistra, sono già iniziate, con conseguenti lotte intestine per accaparrarsi il bacino elettorale della Flotilla. Il fronte più attivo per trasformare in consensi l’onda Pro-Pal è quello di Avs. Ieri Nicola Fratoianni, uno dei due leader della formazione, ha dato a «tutti e tutte» appuntamento a mercoledì prossimo, 27 maggio, alla “città dell’altra economia”, a Roma, alle ore 18. Quel giorno sarà in programma Justice for palestine, una maratona oratoria con «musica, parole, testimonianze» dedicata alla “questione palestinese”.