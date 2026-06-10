Lega, il nuovo ruolo di Luca Zaia e la "missione" di Calderoli

Nel mezzo sta la virtù, dicevano i latini. E nel mezzo ci potrebbe essere l'intesa che porterà a una nuova Lega, o meglio, a una Lega rinnovata. Questa mattina a Roma si riunisce il direttivo federale del Carroccio. La richiesta di Salvini di una partecipazione in presenza spiega meglio di ogni altro ragionamento l’importanza dell’appuntamento. Anche se il segretario prova a minimizzare: «È stato convocato per l’approvazione del bilancio, io sto lavorando da mesi - non da tre giorni - leggendo numeri, vittorie e sconfitte e nelle prossime settimane sistemeremo quello che va sistemato. Evidentemente è un percorso lungo e il nostro obiettivo è vincere le politiche dell’anno prossimo». Poi bolla come «fantasie» le ricostruzioni che parlano di due Leghe. SCENARI

Cosa succederà dunque questa mattina? Ma soprattutto cosa sta succedendo davvero in Lega? Entrambe le domande non hanno risposte semplici. La base del ragionamento è questa: il Carroccio ha bisogno di una scossa, fiaccato un po’ dall’azione di governo, un po’ dalla diserzione dell’ex generale Vannacci. Salvini e il gruppo dirigente della Lega, da mesi stanno mettendo a punto una strategia per rilanciare l’azione politica del partito. Il nome principale individuato per dare l’impulso è quello di Luca Zaia.

I sondaggisti e il dibattito sul nuovo ruolo del doge: "Può dare un 2% alla Lega", "ma ci metta la faccia" Quanto inciderebbe Luca Zaia nel ruolo di vicesegretario della Lega? «Anche due punti percentuali», dice a L...

Libero dagli impegni da governatore, il Doge può essere il volto giusto per tornare a parlare a quel Nord produttivo, che sembra essersi un po’ disamorato della Lega. Per questo la scorsa settimana è stato protagonista di una riunione con Salvini, Giorgetti e Durigon, nel corso della quale gli è stata chiesta la disponibilità a scendere in campo. Zaia l’avrebbe data, a patto però di avere autonomia decisionale. Zaia ha riproposto anche il progetto delle due Leghe sul modello bavarese della Cdu-Csu. In sostanza l’ex governatore vedrebbe di buon occhio una sorta di Macroregione del Nord di cui lui sarebbe plenipotenziario politico, decidendo alleanze e candidati. Un soggetto politico che affiancherebbe la Lega nazionale a trazione sovranista guidata da Matteo Salvini, al quale resterebbe il ruolo di segretario federale. Piano affascinante, ma difficile da realizzare sia per il «no» di Salvini, che non può certo accettare di “consegnare” il cuore del partito a chicchessia; sia per i dubbi dei vari “capi” regionali, che si sentirebbero esautorati o quantomeno limitati dal nuovo ruolo di Zaia. Tornando alla prima domanda, dunque, possiamo dire che questa mattina verranno messe le basi per il cambiamento, ma non ci saranno nomine o cambi statutari. Molto più semplicemente Salvini tirerà le fila di settimane di incontri fatti con i nomi più significativi del partito, ai quali ha chiesto due cose: cosa possono fare in più (e in prima persona) per aiutare la Lega in vista delle politiche del prossimo anno; e idee su come “rivisitare” il partito.

Lega, la mossa di Matteo Salvini: Luca Zaia vicesegretario con delega per il Nord La Lega è pronta alla rivoluzione interna, ma chi ha vaticinato - e magari sperato - in una fine anticipata della...