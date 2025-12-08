Fdi umilia la sinistra con una foto: "Ecco cosa vorremmo per Natale"

Il Natale si avvicina. Gli italiani, soprattutto i più piccoli, si preparano a compilare la lista dei desideri. Ma dalle parti di Fratelli d'Italia con un post che sta facendo il giro dei social in pochi istanti si chiedono regali di peso a Babbo Natale. Con tanta ironia il partito di Giorgia Meloni chiede di trovare sotto l'albero le dimissioni di Ilaria Salis. Da tempo infatti l'europarlamentare ha ingaggiato un duello verbale con Fdi legato anche alle sue vicende giudiziarie in Ungheria. Solo il voto del Parlamento Ue l'ha salvata dal processo.

Poi, sempre Fdi, chiede meno scioperi da parte di Landini. Infatti il prossimo sciopero generale si terrà proprio questa settimana, uno dei tanti che, come ha sempre detto Fdi, serve ad allungare il weekend. Ma non finisce qui. Il caso Atreju fa ancora discutere, ovvero il rifiuto di Schlein a partecipare alla kermesse di Fdi in un confronto con Giorgia Meloni. La premier, evitando di farsi dettare le regole in casa propria dalla sgeretaria del Pd, aveva semplicemente chiesto un confronto a tre includendo nel faccia a faccia anche Giuseppe Conte. E qui è arrivato il "niet" di Elly che invece ha preferito ritirarsi dall'agorà di Atreju senza accettare la sfida della premier. E così ecco che arriva l'ultima richiesta di Fdi a Babbo Natale: "Un campo largo che abbia un programma qualsiasi". Insomma una richiesta che quasi certamente accenderà, qualora ce ne fosse ancora bisogno, lo scontro dentro la sinistra.